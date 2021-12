Antwerpse ring weer vrij na noodherstelling aan brug, komend weekend ook nog werkzaamheden gepland

Alles bij elkaar heeft de interventie ongeveer een uur tijd in beslag genomen. Alle rijstroken richting Nederland zijn inmiddels weer open, waardoor het verkeer zijn normale gang kan hernemen. Wel stonden er nog een tijdlang files in de omgeving.

Een beschadigde brugvoeg ter hoogte van het Sportpaleis moest dringend hersteld worden, vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Vorige week is er ‘s nachts al een ingreep gedaan om die tijdelijk te herstellen met het oog op de definitieve herstelling komend weekend, maar de schade was weer toegenomen dus men kon niet langer wachten met een nieuwe extra ingreep”, legt hij uit.

De noodingreep was nodig om de situatie veilig te houden, klinkt het. Vooral de snelheid van de wagens die over de beschadigde brug rijden, speelt daarbij een rol. Op de bewuste brug geldt al enkele dagen een verlaagde maximumsnelheid van 50 km per uur, maar het Vlaams Verkeerscentrum stelt vast dat er toch nog heel wat verkeer aan hogere snelheid over de brug dendert, waardoor de schade de afgelopen dagen alleen groter werd. “We proberen chauffeurs nu opnieuw op het hart te drukken om de maximumsnelheid te respecteren, enkel op die manier kunnen we de brugvoeg behouden tot het weekend, om er dan fatsoenlijk aan te werken”, besluit Bruyninckx.

Komend weekend zullen er uitgebreidere werkzaamheden uitgevoerd worden aan de bewuste brug om het probleem definitief op te lossen. Die werkzaamheden zullen van zaterdagochtend tot minstens zondagmiddag duren.