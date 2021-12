Antwerpse politie start onderzoek naar Beerschot-aanhangers die ‘Sieg Heil’ scanderen

Ook ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’ werd er zondagavond gezongen tijdens de jaarlijkse kerstdrink van supporters aan een café op het Kiel, in de marge van de wedstrijd tegen Anderlecht. Enkele bevriende fans van Club Brugge en Groningen FC waren uitgenodigd en zongen mee. Het tafereel werd gefilmd. Het filmpje, dat ondertussen ruim gedeeld is op verschillende kanalen, werd maandag als eerste gepost op de Instagram-pagina Ultra’s & Hooligans Belgium.

De Antwerpse politie gaat nu proberen om de identiteit van elk van de zangers te achterhalen aan de hand van beelden die verspreid werden via Instagram.

De betreffende liedjes kennen hun oorsprong in de Nederlandse voetbalstadions en zijn gericht tegen Ajax, een club die gesticht is door Amsterdamse Joden. In België zijn ze overgenomen en bedoeld tegen Antwerp, die ‘Joden’ als geuzennaam dragen, en in mindere mate tegen Anderlecht, waarvan de harde supporterskern vriendschapsbanden onderhoudt met die van Ajax.

Een antisemitische sticker van Beerschot-fans. Beeld RV

Voetbalclub Beerschot “distantieert zich volledig van deze gezangen”, zegt de ondervoorzitter, de bekende advocaat Walter Damen. “Beerschot benadrukt dat er geen plaats is voor racistische uitlatingen in of buiten het stadion. Wij wensen ook aan de Joodse bevolking duidelijk te maken dat er voor dergelijke hooligans geen plaats is.”

Antisemitische slogans en liedjes zijn nochtans een oud zeer op het Kiel. Daarover is al vaak geïnterpelleerd tijdens de maandelijkse Antwerpse gemeenteraad. In november 2020 werd voor het eerst een Beerschot-fan gestraft wegens antisemitisme. De man had via Facebook opgeroepen om het omstreden anti-Jodenlied te zingen tijdens een wedstrijd. Volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia postte hij ook haatdragende berichten over Joden.

Tegen de man in kwestie werd overigens al eerder een proces-verbaal opgesteld nadat hij de Hitlergroet gebracht had tijdens een wedstrijd van Beerschot tegen Eupen. De rechter achtte destijds de feiten bewezen en veroordeelde de beklaagde tot een werkstraf van 50 uur.

Unia laat in een reactie aan deze krant weten dat ze ook deze zaak nauwgezet zal opvolgen. Volgens Unia waren er in 2020 in totaal 115 feiten van antisemitisme en/of negationisme in ons land. Dat is een toename van 45,5 procent in vergelijking met 2019 en van 56 procent ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.