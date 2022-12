Antwerpse politie pakt twee jongeren na oproep om ‘Meir leeg te halen’

De boodschap die rondging op sociale media leest als volgt: “Alle mensen van ‘Anverstv’ (een account op Snapchat, red.): de dag dat Marokko en Spanje spelen, moet elke buurt op het Kiel, in Borgerhout en in Deurne naar de Meir om daar alles leeg te halen. Als we allemaal samen komen, kunnen de flikken niks meer doen.”

Even later schijnt iets door van de achterliggende motivatie van de potentiële druktemakers. “De flikken willen onze soort mishandelen. Wij zullen hen mishandelen op 6 december.”

Naar aanleiding van deze oproep heeft de Antwerpse politie dinsdagochtend twee minderjarigen opgepakt. Volgens HLN gaat het om minderjarigen uit Schoten en Borgerhout. De twee zullen zich moeten verantwoorden voor de jeugdrechter.

Op sociale media circuleren oproepen tot relletjes in Antwerpen. Beeld rv

Ordetroepen paraat

Wouter Bruyns van de Antwerpse politie maakt duidelijk dat de ordetroepen paraat staan en op de hoogte zijn van deze uitdagingen. “We hebben er gisteren zelf over gepost op Facebook en Twitter”, legt hij uit. “We roepen vooral op om voetbal een feest te laten zijn. Maar het is belangrijk dat iedereen weet dat wij vanmiddag zowel zichtbaar als niet zichtbaar aanwezig zullen zijn in het straatbeeld. We zullen niet aarzelen om in te grijpen als de openbare orde in het gedrang komt. Gelukkig zien we ook nu weer, net zoals de vorige keren, aan ‘de andere kant’ berichten verschijnen, met name van ouders die elkaar aanraden om hun kinderen binnen te houden.”

“Graag iedereen die kinderen heeft: die dag uw zoon, dochter of binair kind (non-binair, red.) controleren op zijn aanwezigheid thuis of tijdens de les”, zo klinken die boodschappen. “Het is jullie plicht om te waken over jullie kinderen. Hou alstublieft jullie kinderen thuis die dag.”

De vorige keer, na de laatste wedstrijd van Marokko in de groepsfase van het WK, vormden bemiddelaars en buurtvaders een menselijke ketting om een confrontatie met de politie te voorkomen. Beeld Jasper van der Schoot

Bruyns laat nog weten dat er ook proactief is gewerkt om rellen in de toekomst te voorkomen. “Onze bemiddelingsteams hebben al een bezoek gebracht aan groepen jongeren waarvan geweten is dat ze eerder al betrokken waren bij incidenten.”

Ondertussen circuleren ook oproepen tot rellen in onder meer Kortrijk op sociale media. Ook daar houdt de politie de vinger aan de pols en reageert de lokale Marokkaanse gemeenschap verbolgen op de berichten. “Ik vraag me af wat sommige jongeren bezielt, ze mogen onze geliefde stad Kortrijk geen onrecht aandoen”, stelt Kortrijkzaan Jamal Qnioun op Facebook.

De match Spanje-Marokko is dinsdag om 16 uur van start gegaan.