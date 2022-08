Antwerps vijfsterrenhotel wil met slagboom ‘bepaald volkje’ uit publieke tuin houden, maar moet die weer afbreken

Na een reeks bouwovertredingen en een nieuwe luifel zonder vergunning – die in alle stilte terug werd afgebroken – kon het luxehotel Botanic Sanctuary na heel wat uitstel uiteindelijk toch open gaan dit jaar. Het hotel ligt aan de botanische tuin van Antwerpen. Die is publiek toegankelijk voor levensgenieters, maar wordt ook door veel fietsers en voetgangers als binnenwegje gebruikt om sneller door de drukke stad te manoeuvreren.

Die trage weg werd nu afgeschermd met een slagboom en bloembakken. Maar dat mag helemaal niet, aangezien het over publiek domein gaat. De stad heeft contact opgenomen met de hoteluitbater om de bareel en de bloembakken te verwijderen. “Er is geen exclusief recht van doorgang voor het hotel en zijn gasten”, klinkt het bij de bevoegde schepen Annick De Ridder (N-VA).

Beeld Tessa Kraan

Hoteleigenaar Eric De Vocht verdedigt de bareel om “een bepaald volkje” uit de tuin te houden. “Ze laten afval achter, dealen drugs, beschadigen materiaal, gebruiken de tuin als fietsostrade, ze overnachten in tenten, noem maar op”, houdt De Vocht een tirade op Apache.be. “De bareel is er net om de veiligheid van de publieke ruimte te bevorderen, bovendien is er voor iedereen genoeg ruimte om langs de bareel te wandelen of te fietsen.”

Het half barricaderen van een publieke weg kan in het stadscentrum op weinig sympathie rekenen. Zondag wordt er in de botanische tuin dan ook actie gevoerd. “De hoteleigenaar wil het zogezegde plebs weghouden van zijn exclusieve vijfsterrengasten die in hun badjas heen en weer lopen naar hun welriekende spa”, klinkt het bij de actievoerders. “Laat ons hen de gêne besparen en er zondag met z’n allen in badjas heen en weer komen lopen, fietsen en skaten.”