Antwerps Toneelhuis krijgt toch subsidies: ‘Sector heeft onze volle steun nodig’

“De Vlaamse Regering heeft beslist om negen organisaties die op een bijzondere manier bijdragen aan onze rijke Vlaamse Cultuur, maar die door de beoordelingscommissies negatief geadviseerd werden, toch nog te ondersteunen”, zo klinkt het in een persbericht van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Daarbij zijn zowel het Toneelhuis als onder andere het Hasseltse kunstencentrum Z33, die in maart nog een negatieve beoordeling kregen en dus geen subsidies zouden krijgen.

De negen organisaties, waaronder ook het hedendaags klassieke muziekensemble Ictus, muziekensemble Casco Phil en podiumkunstcollectief Needcompany, krijgen nu toch “de mogelijkheid om nationaal en internationaal te blijven schitteren”, klink het. “In het belang van een rijk Vlaams cultuurlandschap was het noodzakelijk om deze bijsturingen te doen.” Wel zal elke organisatie het met minder moeten doen dan gevraagd, in totaal zou er 7 miljoen euro voor hen worden uitgetrokken. Voor het Toneelhuis zou het gaan om 2,5 miljoen euro in plaats van de gevraagd 3,5 miljoen. Voor de andere opgeviste organisaties zijn nog geen precieze bedragen bekend.

De totale cultuursubsidies stijgen wel met 25 miljoen euro per jaar van 153 miljoen naar 178 miljoen. Die gaan alles samen naar 7 kunstinstellingen, 4 organisaties met specifieke opdrachten en 225 kunstenorganisaties. Op die manier kunnen ook alle organisaties die een positieve beoordeling kregen maar buiten het budget vielen, toch worden ondersteund. Het gaat bijvoorbeeld om het orkest Anima Eterna, Speelteater Kopergietery en theatergezelschap De Roovers.

“Aan deze beslissing gaat een lang traject van intensieve dialoog, beoordelingsprocedure en politieke afstemming vooraf. Ik ben overtuigd dat we met deze beslissing een breed en een evenwichtig pakket aan organisaties en instellingen de nodige ruimte geven om ons Vlaams Culturele landschap nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ons cultureel weefsel bepaalt mee de kwaliteit van onze samenleving en verdient onze steun”, aldus Jambon nog.

Leen Laconte van het Overleg Kunstenorganisaties reageert tevreden op de beslissing van de Vlaamse regering: “We zijn zeer blij met deze aanzienlijke stijging van de werkingsmiddelen. We zijn verheugd dat de minister gelooft in de sterkte en het belang van onze sector, zeker na de moeilijke periode we de afgelopen jaren door corona hebben doorgemaakt.”