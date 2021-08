Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) over dodelijk ongeval: ‘Te vroeg om te zeggen wat de oorzaak is’

Waar gaat dit over?

Op dinsdagochtend staken twee zusjes van 9 en 1,5 jaar oud de straat over op het zebrapad van de Lange Leemstraat ter hoogte van de Sint-Vincentiusstraat, waar het gelijknamige ziekenhuis gevestigd is. Daar werden ze aangereden door een vrachtwagen die uit de Sint-Vincentiusstraat kwam aangereden en de zusjes niet gezien had. Ze hadden namelijk allebei groen licht. Ze overleefden de aanrijding niet.

De lichtregeling op het kruispunt was al langer voer voor discussie. De stad maakte het kruispunt eerder al conflictvrij door een ‘groen vierkant’ te installeren, zodat zwakke weggebruikers en autoverkeer zich nooit op hetzelfde moment op het kruispunt zouden bevinden. Maar die beslissing werd teruggedraaid vanuit het stadsbestuur, zogezegd omdat ze te lange wachttijden zou veroorzaken en daarmee de uitrijdende hulpdiensten van het nabijgelegen Sint-Vincentiusziekenhuis zou verhinderen. Daardoor ontstonden opnieuw conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers, weliswaar met toevoeging van dynamische signalisatie.

Hoe reageert Kennis?

“We gaan permanent evalueren. Het is te vroeg om te zeggen wat de oorzaak is van het ongeval”, vatte Kennis zijn betoog over het ongeval samen. “De oorzaak van het ongeval moet door gerechtsdeskundigen achterhaald worden. We zullen naar zwarte punten blijven kijken.”

“Verkeersveiligheid is een totaalpakket. Het gaat onder meer over infrastructuur, dat is een lang traject om op orde te krijgen”, zei Kennis. “We moeten continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dit is niet iets waar je aan een bureau snel beslist, dit zijn complexe analyses die met veel parameters rekening houden. Dit gaat ook over sensibiliseren en handhaven. We maken als stad ook de keuze om naar nul verkeersdoden te gaan, en daar wordt elke dag aan gewerkt”, zei Kennis.

Wie vroeg om de aanpassing?

Kennis heeft nooit beweerd dat het ziekenhuis Sint-Vincentius had aangestuurd op een aanpassing van het kruispunt, zo zei hij tijdens de persconferentie. Volgens de schepen stelde de stadsadministratie zelf vast dat de conflictvrije regeling op het kruispunt de hulpdiensten hinderde.

Eerder op woensdag hadden de Antwerpse oppositiepartijen het functioneren van Kennis in vraag gesteld, na berichten dat de verkeersregeling op het kruispunt werd aangepast op vraag van het ziekenhuis GZA Sint-Vincentius. Het ziekenhuis ontkende die bewering echter.

“De aanpassing kwam niet op vraag van het ziekenhuis, dat hebben we nooit gezegd”, benadrukte Kennis. “Het was een vaststelling van de administratie dat ziekenwagens ook vaststonden in de file.”

Maar ook zonder die vaststelling was de aanpassing gebeurd, aldus directeur Beheer en Operaties Michael Bastiaens. “Stel dat daar geen ziekenhuis was, dan hadden we net hetzelfde gedaan.”

Waarom gebeurde de aanpassing dan?

De aanpassingen aan de verkeersregeling op het kruispunt maken deel uit van een breder veiligheidsproject in heel Antwerpen. De 127 kruispunten in stadsbeheer worden systematisch herbekeken om de veiligheid en circulatie te optimaliseren. Op dit moment zijn 71 kruispunten aangepast, volgens de stad heeft dat het aantal conflicten met 57 procent verminderd.

“Het conflictvrije ontwerp had als resultaat veel filevorming op de Lange Leemstraat, met hinder niet enkel voor auto’s, maar ook voor fietsers, trams en ook hulpdiensten. De enige oplossing was het invoeren van conflicten uit de oude regeling”, zegt Michael Bastiaens, directeur Beheer en Operaties, die stelt dat de aanpassingen correct zijn verlopen. “Moesten we vandaag voor dezelfde situatie komen, zouden we dit opnieuw doen. Dit kruispunt heeft op dezelfde manier jarenlang zonder ongevallen gefunctioneerd.”

Dat betekent volgens Kennis niet dat wachttijden verminderen voorrang krijgt op veiligheid. “Je moet zorgen dat zo’n kruispunt werkt, want anders krijg je andere effecten die ook voor incidenten zorgen. Het is een continue afweging. Dat doen we in een procedure die heel duidelijk afgesproken is.”