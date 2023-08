Antwerpen experimenteert met semiondergrondse vuilnisbakken

Antwerpen telt vandaag al meer dan 4.000 openbare vuilnisbakken, waarvan 3.800 standaard en 250 ‘zelfpersend’ – afval wordt daarin al gecomprimeerd zodat ze minder snel vol zijn. Een gewone vuilnisbak heeft een volume van 100 liter, een zelfpersende kan tot 500 liter gaan. Op de meeste plaatsen moeten publieke vuilnisbakken maximaal één keer per dag geledigd worden, maar op sommige locaties blijkt dat onvoldoende. Daarom experimenteert de stad nu met semiondergrondse exemplaren.

Een semiondergrondse vuilnisbak heeft een volume van 200 liter, dubbel zoveel als een gewone dus, en het voordeel is dat slechts een deel ervan op het openbaar domein te zien is.

“De uitbreiding van de capaciteit van vuilnisbakken ondergronds wordt een extra wapen tegen zwerfvuil”, zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg (N-VA). “Sommige vuilnisbakken, op drukke plekken bijvoorbeeld, worden meer gebruikt en raken dus sneller vol. Door grotere vuilnisbakken te plaatsen, geven we onze stadsreinigingsdiensten meer speling om ze leeg te maken. Zo vermijden we overvolle vuilnisbakken.”

Andere, bestaande maatregelen tegen zwerfvuil en overvolle vuilnisbakken in Antwerpen zijn onder meer zwerfvuilzuigers, vulgraadsensoren, mobiele recyclageparken en beeldherkenning in een meldingenapplicatie. Vorig jaar verzamelde de stad 6.431 ton afval via de openbare vuilnisbakken, wat neerkomt op een gemiddelde van 17,6 ton per dag. ​