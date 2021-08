Antwerp Pride start vandaag: ‘Sporza-incident onderstreept nog maar eens de relevantie van dit thema’

Met de veertiende editie van de Pride ziet Antwerpen tot zondag weer alle kleuren van de regenboog. De slagzin: not just words. ‘Dat incident op Sporza onderstreept de relevantie van dit thema’, zegt Pride-voorzitter Bart Abeel.

Met #NotJustWords focust de Antwerp Pride op (online)haatspraak. Merkt u dat de aandacht daarvoor is toegenomen?

Abeel: “Er is zeker een bewustzijn gegroeid dat woorden kwetsend kunnen zijn voor bepaalde minderheden. Maar langs de andere kant zie je ook een afglijding, als je het discours van politici als Donald Trump hoort. In eigen land drukt Dries Van Langenhove zich erg opmerkelijk uit over transmensen. Daar zie je dat taalgebruik door sommigen wordt gebruikt om te polariseren of te kwetsen. Het toont aan dat we bepaalde grenzen moeten bewaken. Met deze Pride willen we aandacht vragen voor de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar aanspreken. Het incident bij Sporza onderstreept nog maar eens de relevantie van dat thema.”

De timing is inderdaad opvallend. Belgian Cat Ann Wauters is een van de boegbeelden op de verhalenwandeling van de Antwerp Pride. Enkele dagen geleden liet Sporza-commentator Eddy Demarez zich nog in ongepaste bewoordingen uit over haar basketbalteam. Hoe kijkt u naar die zaak?

“Ik vind Wauters haar reactie heel verstandig. Laten we er geen megaschandaal van maken, maar vooral bewust zijn van taalgebruik dat nog heel courant is in de maatschappij. Het is wel opvallend hoe seksuele geaardheid wordt gekoppeld aan sportprestaties. Dan vraag ik me af: vanwaar de noodzaak om dit zo te poneren?

“Veel mensen staan er blijkbaar nog niet bij stil hoe denigrerend bepaalde uitlatingen kunnen zijn voor minderheden. Er is nood aan empathie, in alle richtingen. Luisteren wat bepaalde dingen kunnen betekenen voor iemand die totaal anders in elkaar zit, zonder je steeds aangevallen te voelen.”

Hoe zit dat binnen de Pride-gemeenschap zelf? Ook die is door de jaren heen een pak diverser geworden.

“Dat is zeker zo. Zelfs binnen onze eigen gemeenschap krijgen mensen soms opmerkingen omdat ze te vrouwelijk, te fluïde of wat dan ook zijn. We moeten dus onszelf een spiegel voorhouden. We zijn zelf lang behandeld geweest als uitschot en criminelen. Het minste dat we kunnen doen is empathie opbrengen voor anderen die het moeilijk hebben. Soms is dat aanpassen. Ook ik ben opgegroeid met een ander jargon, maar we leven nu in een andere maatschappij. Het is een leerproces waar we allemaal door moeten.”

Het rijk der vrijheid komt ook voor deze Antwerp Pride te laat. Hoe zal deze editie eruit zien?

“Een echt grandcrujaar met parade en festival, zoals in 2019, is er dit jaar inderdaad nog niet bij. Toch staat er heel wat moois op het programma. Er is een spetterende openingsavond in het Openluchttheater Rivierenhof, die al volledig uitverkocht is. Vrijdag hebben we de Human Rights Friday. Daar gaan we dieper in op het thema van haatspraak met panelgesprekken en workshops rond inclusief taalgebruik. In het Stadspark is er een avondluik met onder anderen Saskia de Coster. En zaterdag en zondag wordt het Operaplein de Pride Village, met drinkgelegenheden, muziek en een rolschaatsbaan. Bovendien kun je nog de hele maand de Trail of Stories afwandelen, met verhalen van dertien boeiende mensen.”