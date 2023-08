Antwerp Pride schaart 140.000 deelnemers achter ‘Braveolution’

In Antwerpen wapperden afgelopen zaterdag duizenden regenboogvlaggen in de wind. Meer dan 140.000 mensen stapten tijdens de Antwerp Pride mee in een feestelijke protestmars. Met het thema Braveolution wilden de organisatoren lgbtq+-personen aansporen om moedig te zijn en om hun rechten te verdedigen. Een opvallende evolutie bij de Pride is dat steeds meer heteroseksuele cisgender burgers en bedrijven ook deelnemen. Op die manier willen ze hun steun aan minderheden betuigen. Bij deze editie was er zo voor het eerst een delegatie van Defensie aanwezig. Voor hen was het wel zoeken naar een geschikte manier om regenboogtinten in hun camouflagepak te verwerken. (PN)

Beeld Eric de Mildt

Beeld Eric de Mildt

Beeld Eric de Mildt

Beeld Klaas De Scheirder