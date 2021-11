Antwerp Giants-speler: ‘Zwarte Pieten bij Okapi Aalst zijn racistisch’

“Okapi Aalst betreurt de polemiek over Zwarte Piet en benadrukt geen enkele vorm van racisme toe te laten”, stelt de club op Facebook. “De club Okapi Aalst heeft respect voor de mening van basketbalspeler Jean-Marc Mwema, maar betreurt dat zonder voorafgaande dialoog de speler in kwestie via de sociale media de club in een onterecht negatief daglicht plaatste.”

“Er is geen enkele bewuste daad gesteld waarbij racisme wordt gepredikt. Integendeel. De club voert al jaren een sociaal beleid waarbij elke vorm van racisme wordt gebannen. Wij hebben immers een groot respect voor Amerikaanse basketbalspelers, zij zijn één van ons. ‘Aal tesaumen’ is de slogan die we niet voor niets steevast gebruiken”, zegt Okapi.

“De traditie van Zwarte Piet is voor ons niet gestoeld op enige vorm van racisme”, schrijft de club voorts. “Aalst, zijn inwoners en het DNA zijn van nature wat rebelser. Wit of zwart; grijs bestaat vaak niet. Okapi Aalst wil met plezier in een persoonlijk gesprek met Jean-Marc beide standpunten verduidelijken. Wat de club betreft herhalen we een laatste maal dat racisme hier niet aan de basis ligt.”

‘Totaal fout’

Zondagochtend had Jean-Marc Mwema de Zwarte Pieten aangeklaagd, nadat de Antwerp Giants de avond ervoor met 69-91 waren gaan winnen in Aalst. “Tijdens de opwarming dansten er vijf cheerleaders op het terrein. Twee daarvan in totale Zwarte Piet-outfit, inclusief zwarte krullen en blackface. Mijn Amerikaanse teammaats wisten niet wat ze zagen”, schreef Mwema op Instagram. “In de VS is dit heel omstreden. Ik ben benieuwd hoe de Amerikaanse Aalstenaars hierover denken. Dit alles blijft totaal fout, zeker anno 2021. Ik gebruikte het meteen als extra drive in mijn motivatiespeech net voor de opworp.”

Sven De Smet, clubverantwoordelijke communicatie, pr en sociale media bij Aalst, verdedigde het optreden van de clubcheerleaders zondag al op sociale media: “Traditie is zo zwart als roet, ook in 2022 zal het Zwarte Piet zijn en vragen we onze fans om ook als Piet te komen, de echte. In Aalst doen we niet mee aan de hysterie van een extreem kleine minderheidsgroep.”

“Sorry Sven, dat we ons ongemakkelijk voelen bij jullie trots op een traditie”, antwoordde Mwema hierop ironisch. “Een die gebaseerd is op racisme. Een die heel simpel bij te sturen is. Een die totaal onlogisch is (tenzij je een aanhanger van racisme bent). Our bad, onze fout.”