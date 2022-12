Antropoloog Jane Goodall richt zich tot Ben Weyts in filmpje van GAIA: ‘Stop met het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap’

“Hallo, ik ben Jane Goodall en dit is een boodschap voor minster Ben Weyts en de mensen in Vlaanderen en België”, zo start Goodall haar videoboodschap in samenwerking met dierenrechtenorganisatie GAIA. Goodall spreekt zich al jaren uit tegen het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap. “Dolfijnen zijn hoogst intelligente zoogdieren, die verbazend complexe levens leiden. We kunnen onmogelijk voldoen aan hun welzijnsvereisten als we ze gevangenhouden in aquaria.”

Volgens Goodall zullen bezoekers van aquaria niets leren over de ware natuur van dolfijnen door hen “circusachtige kunstjes te zien uitvoeren in ruil voor een dode vis.” Daarom richt Goodall zich tot Ben Weyts en de regering. “Dit is een oproep om hulp. Een oproep aan minister Ben Weyts en de regering om samen te werken met Boudewijn Seapark Brugge en dierenrechtenorganisatie GAIA.”

Lees ook Antropoloog Jane Goodall: ‘Armoede bestrijden is net zo belangrijk als de broeikasgasuitstoot reduceren’

Goodall wil dat men stopt met het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap. “Hoe geweldig zou het zijn als de overblijvende dolfijnen in het park naar een zee-opvangcentrum kunnen gaan, waar ze een natuurlijker leven kunnen leiden”, vraagt ze zich af. In Korea werden gevangengehouden dolfijnen vrijgelaten uit zo’n opvangcentrum in het wild. “Dolfijnen met hun grote hersenen, verdienen niets minder dan dat”, besluit Goodall.