Antiwit en antisemiet, en nu blijkbaar ook betaald door de Russische Wagner-groep: wie is Kemi Seba?

Hij stond al bekend als antiwit en antisemiet, maar nu blijkt dat Kemi Seba, een boegbeeld van de strijd voor dekolonisatie, grote sommen geld ontving van de Wagner-Groep. Frankrijk censureert hem, maar in Brussel kreeg hij afgelopen weekend vrij spel. De Morgen ging luisteren.

“De mooiste dag sinds de geboorte van mijn kinderen.” Kemi Seba aanvaardt met plezier het compliment van deze vrouw uit het publiek. Het had nochtans weinig gescheeld of deze dag kon niet doorgaan.

Zijn lezing was eerst gepland in de Matongéwijk in Elsene, tot theaterzaal Espace Lumen plots het evenement annuleerde. Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) had de zaal gewezen op het racisme en antisemitisme waarvoor Kemi Seba berucht is, zo vernam De Morgen.

Urgences Panafricanistes, de organisatie van Kemi Seba, vond samen met de Brusselse vzw Change snel een nieuwe zaal, in Anderlecht, om zijn nieuwe boek voor te stellen. Het is niet de eerste keer dat politici tussenkomen om Kemi Seba het zwijgen op te leggen.

Nog maar enkele weken geleden schrapte de officiële zender van het Franse parlement LCP een uitgebreid interview met Kemi Seba vlak voor uitzending, na druk vanuit de partij van president Macron. De censuur was een cadeau dat Seba met plezier uitpakte voor zijn meer dan 1,1 miljoen volgers op Facebook.

Rassenleer

De 41-jarige Kemi Seba, echte naam Stellio Capo Chichi, is geboren in Straatsburg en heeft wortels in Benin. Voor zijn fans staat hij vooral symbool voor de strijd voor Afrikaanse zelfbeschikking en tegen Europees neokolonialisme en de plundering van het Afrikaans continent. De nieuwszender Africanews riep hem uit tot politieke persoonlijkheid van het jaar 2017, als opvolger van dokter Denis Mukwege.

Maar al sinds een mars op de joodse wijk in Parijs in 2006 komt hij in Frankrijk regelmatig in opspraak, worden zijn organisaties ontbonden en loopt hij veroordelingen op voor het verspreiden van haat.

Zijn boek is vintage Kemi Seba: inspelen op soms terechte gevoelens van uitbuiting en onderdrukking door ze te vermengen met zwarte suprematie-ideeën, complottheorieën en communautarisme. Zoals elke populist vecht hij tegen de elites. En net als wit extreemrechts vindt hij integratie een illusie en is de enige weg vooruit de weg achteruit: terugplooien op zichzelf en traditionalisme. Hij sloot zijn urenlange lezing in Brussel af door te pleiten tegen interculturele huwelijken. “Zwarte man plus zwarte vrouw geeft zwarte macht.”

Er was ook een antisemitische uitschuiver met de bewering dat de moord op een zwarte in Europa geen deining veroorzaakt, maar “raak een jood aan en de hele wereld is plots betrokken”.

Kemi Seba op de lezing in Brussel Beeld RV

440.000 euro van Wagner-groep?

De Franse parlementair die aanleiding gaf tot de censuur bij LCP zei dat het activisme van Kemi Seba niet zozeer het probleem vormde, maar wel het feit dat hij een antenne is van Russische propaganda “die anti-Franse gevoelens voedt”.

Intussen is daar meer over bekend, door de onderzoeksjournalistiek van de Franse nieuwssite Jeune Afrique, in samenwerking met het Duitse Die Welt en onderzoekscollectief All Eyes on Wagner. Twee dagen voor de lezing in Brussel kwam uit dat Kemi Seba zich liet betalen door de beruchte huurlingengroep Wagner van Jevgeni Prigozjin.

“Jullie vijanden zijn niet onze vijanden”, reageerde Kemi Seba in Brussel op de aantijgingen, met een citaat van Nelson Mandela. Bij elke zin die hij daarna declameerde liet de stampvolle zaal (tussen 400 en 500 personen) zich steeds luider horen.

“Wij hebben het recht om te kiezen met wie we praten. We zijn niet langer jullie slaven. We zijn niet langer jullie gekoloniseerden. We zijn niet langer in de tijd van koning Leopold II. Wij zijn een nieuwe generatie die zelf zijn agenda bepaalt.”

De documenten die Jeune Afrique in handen kreeg, vertellen een ander verhaal. Ze tonen hoe er binnen Wagner sprake was van het ‘Kemi-project’. Tabellen met betalingen tonen grote sommen geld in ruil voor geleverde diensten.

De kiemen daarvoor kunnen liggen in een ontmoeting tussen Kemi Seba en de Russische ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin eind 2017. Het jaar erop start een samenwerking met de Wagner-groep die volgens de gelekte boekhouding in totaal 440.000 dollar oplevert.

“Ik ben erg ontevreden om te vernemen dat ze maar 400.000 dollar hebben overgemaakt”, reageerde Kemi Seba in Brussel laconiek. “Onze strijd is veel meer waard. Die 400.000 is geen juiste informatie, dat is maar heel approximatief.”

Hoeveel dan exact is betaald wil hij ook na aandringen van De Morgen niet vertellen. Zijn contacten met Prigozjin waren eerder al bekend, en hij ontkent nu niet langer dat hij geld van Wagner kreeg, zoals ‘Iran en Cuba veel meer hebben gegeven dan de Russen’. Wat voor hem gevoeliger ligt, is dat hij, de promotor van zelfbeschikking, ook orders van Prigozjin ontving.

Naast de betalingen in de tabel staan gedetailleerde omschrijvingen zoals ‘manifestaties tegen het neokolonialisme en de Franse militaire basissen’. Volgens Kemi Seba betekent het alleen maar dat deze Russen moesten bewijzen aan hun baas dat ze niet hadden stilgezeten.

De samenwerking met Wagner stopte volgens hem nadat Prigozjin vroeg om tot gewelddadige acties over te gaan. Sindsdien verloopt de lijn met Rusland via de adjunct-minister van Buitenlandse Zaken Bogdanov, voor wie Kemi Seba in Brussel een applaus vroeg én kreeg.

Na afloop van de lezing ontstond een stormloop om met Kemi Seba op de foto te gaan en zijn boek te laten signeren. “Ja, we geloven zijn uitleg”, zegt de 30-jarige Brusselse Sara. “Kemi Seba is al tien jaar coherent in wat hij zegt. Zijn lijn is nooit veranderd en we hebben sterke leiders zoals hem nodig.”