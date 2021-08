Nieuws Groot-Brittannië

Antivaxers vergissen zich van locatie en bestormen oud gebouw BBC

Protestanten bestormen het gebouw in het westen van Londen. Beeld via REUTERS

Een protest tegen de coronamaatregelen in Londen is uit de hand gelopen. Actievoerders bestormden er een mediagebouw in het westen van de stad. De menigte geloofde dat de Britse openbare omroep daar verslag deed van de pandemie, maar de BBC trok in 2013 al uit het gebouw.