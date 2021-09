Anti-LGBTQ-stickers duiken op in Antwerpen, politie start onderzoek

“Gisteren stuurde iemand me een bericht dat ze een dergelijke sticker in Antwerpen gezien had”, zegt auteur en mensenrechtenactiviste Fleur Pierets (48). “Daarna volgde de ene na de andere.” Inmiddels heeft ze al een veertigtal foto’s ontvangen anti-lgbtq-stickers op verschillende locaties in Antwerpen ontvangen.

Beeld Fleur Pierets

“De stickers hangen zowel op straatmeubilair als op winkelvitrines", zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “We onderzoeken nu of die stickers er gehangen zijn met goedkeuring van de eigenaar.” Aangezien behalve de woorden ‘gewoon normaal' geen tekst op de stickers staat, onderzoekt de politie waar de stickers vandaan komen. Daarnaast stelde politie een proces-verbaal op bij mensen die dergelijke stickers aan hun eigen raam hebben hangen.

Beeld Fleur Pierets

“Dit is ontzettend griezelig", zegt Pierets. Het doet haar denken aan de ‘LGTBQ-vrij zone’, die de Poolse conservatieve krant Gazeta Polska in 2019 verspreidde. Nauwelijks een jaar later had een derde van de Poolse steden zich al ‘lgbtq-vrij’ verklaard. “Ik krijg zelf wekelijks haatmail", zegt Pierets. “Maar dit is niet persoonlijk, dit voelt georganiseerd. Laten we hopen dat dit geen voorbode wordt van toestanden die we in Polen gezien hebben.”

Wie deze stickers tegenkomt, kan dit (anoniem) aan de politie melden via diversiteit@politie.antwerpen.be.