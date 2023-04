Antabuse, pil tegen alcoholverslaving, verdwijnt van de markt: ‘Haal het weg en ik ben verloren’

“Antabuse is inderdaad niet meer te krijgen”, zegt Koen Straetmans, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Dat maakte Sanofi vorige maand al bekend. Zij melden dat het moeilijk is om de actieve stof disulfiram te vinden. Er zijn trouwens al langer stockproblemen.”

Al gokt Straetmans ook dat de economische realiteit speelt bij het stopzetten van geneesmiddelen. “Antabuse bestaat al lang en kost niet veel, zo’n tien euro voor een doosje. De prijs van geneesmiddelen wordt gereguleerd en soms laat de prijs het economisch gezien niet meer toe het geneesmiddel verder te commercialiseren.” Bovendien werd in Antabuse ook een te hoge concentratie van nitrosamine gevonden, een kankerverwekkende stof.

“Hoeveel Belgen Antabuse nemen, is moeilijk in te schatten”, aldus nog Straetmans. “Er zijn geen cijfers bij het RIZIV, want het medicijn wordt niet terugbetaald.” Volgens het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) gaat het om tien à vijftien procent van de Belgen met een verslaving.

Hebben zij alternatieven? “De eerste optie is om je huisarts te vragen een ander ontwennend geneesmiddel met een andere werkzame stof voor te schrijven”, zegt Straetmans. “Ofwel kan je apotheker het middel invoeren uit het buitenland, maar dan loopt de wachttijd wel op, tot tien à twintig dagen. En je riskeert ook veel meer te betalen. Apothekers zouden het pilletje ook zelf kunnen maken, maar dan moet de grondstof natuurlijk wel beschikbaar zijn. We zijn daarvoor sinds gisteren in contact met de fabrikant.”

Tamas Krivitz (46)

Tamas Krivitz zoekt graag de extremen op en stapt en loopt honderden kilometers. Beeld RV

Tamas Krivitz was jarenlang een vaste klant in de meest besproken discotheek van Antwerpen, de Zillion, en een goede vriend en zakenpartner van Frank Verstraeten. “Ik heb er alles meegemaakt”, zegt hij. “Het waren leuke tijden, maar geen, euh, legale tijden.” Krivitz is later veroordeeld voor het witwassen van geld. “Alles kon en mocht op het dakterras en in de privéruimtes van de club. Ik had mijn eigen tafeltje in de bar en iedereen wist wat ik graag dronk. Of ik de film bekeken heb en naar de reüniefeestjes ben geweest? Neen, ik wil geen heimwee naar zulke tijden.”

“Ik verblijf momenteel enkele maanden in Zuid-Afrika om te herstellen. Ik heb in januari nog in een privékliniek gezeten om af te kicken. We zijn nu drie maanden ver, en ik voel me goed omdat ik hier geen triggers heb. Ik heb hier alleen mijn sport. Ik loop tweehonderd à driehonderd kilometer per maand, ik ben altijd een man van extremen geweest."

“Ik heb geen Antabuse mee”, zegt Tamas die het medicijn wel al een vijftal jaar voorgeschreven krijgt. “In België neem ik het wel af en toe. Als ik van plan ben om naar een feestje te gaan, bijvoorbeeld, en ik op voorhand weet dat er (veel) alcohol zal zijn. Of als ik met collega’s een receptie heb of op café wil. Dan zorgt Antabuse ervoor dat ik niet in de verleiding kom. Ik mijd geen cafés of bepaalde evenementen, maar moet me dus wel wapenen, ook al gaat het tien maanden per jaar goed met mij. Antabuse is óók een gelegenheidspilletje voor als ik me slecht voel, of als ik aan de kant sta met een blessure. Dan kan ik mijn ei niet kwijt in mijn sport. Dat is een zeer gevaarlijk moment om te hervallen.”

“Antabuse is voor mij een geruststelling, voor enkele van mijn collega-verslaafden is het levensreddend. Ik weet nu al wie als eerste hervalt als het niet meer verkrijgbaar is. Daar hou ik mijn hart voor vast, want de man over wie ik spreek, hervalt om de twee à drie weken. Ik heb al aan zijn vrouw gedacht, voor wie het pilletje ook echt heel wat zorgen wegneemt.”

Steve (44)

Steve, die liever anoniem blijft. Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

“De apotheker heeft mij anderhalve maand geleden zijn twee laatste dozen Antabuse meegegeven. Hij had net genoeg grondstoffen om achttien pilletjes te maken. Als die op zijn, heb ik nog twee voorschriftjes liggen”, aldus Steve (44), die al jaren worstelt met een alcoholverslaving. Hij neemt een kwartje Antabuse per dag, meestal ’s avonds. “Antabuse is voor mij een stok achter de deur. Samen met de meetings van AA Vlaanderen zijn ze mijn houvast. Neem je dus een van de twee weg, dreig ik opnieuw in te storten. Ik ben nog niet sterk genoeg om het in ‘mijn eentje’ te redden. Als ik de pil niet meer heb, ben ik verloren. Ik heb al redelijk wat hervallen gekend en ik weet dat ik mezelf niet kan vertrouwen. Het pilletje is mijn redmiddel.”

“Ik kreeg Antabuse voor het eerst voorgeschreven in 2010, toen ik opgenomen werd met een zeer zware depressie. Mijn beste vriend was net overleden en ik kampte met gezondheidsproblemen. Mijn hersenen flipten, ik was mezelf niet meer. Mijn toenmalige echtgenoot stak het pilletje toen alle dagen in mijn mond. Toen ik zijn vertrouwen gewonnen had, deed ik het zelf. Tenminste, dat dacht hij. Als verslaafden zijn we helden in het om de tuin leiden van mensen. Ik verstopte het in mijn wang. Toen ik buiten een sigaretje ging roken, spuwde ik de Antabuse uit en kon ik weer drinken.”

“Ik heb het in het verleden een paar keer aangedurfd om toch alcohol te drinken in combinatie met Antabuse. Of het nu een slok bier, wijn of whisky was: de gevolgen waren allemaal dezelfde. Barstende hoofdpijn, braken, hartkloppingen, alsof iemand me wurgde. Ik kronkelde over de vloer en had het gevoel dat ze me mochten afvoeren. Doodziek was ik, maar het enige wat ik wilde was dronken zijn. Ik ben begonnen als gelegenheidsdrinker en ik liet me vangen door wat ik op tv zag: Cosmopolitans in Sex and the City, een vodka Martini bij James Bond. Ik spiegelde me aan dat ‘chique en sexy’ leven. Uiteindelijk verstopte ik overal flessen.”

“Een jaar of vier, vijf geleden waren er ook problemen met de beschikbaarheid van grondstoffen om Antabuse te maken. Mijn psychiater zei toen dat hij plots veel meer patiënten over de vloer kreeg die opnieuw hervallen waren. Antabuse weghalen is onverantwoord. Gelukkig hebben ze in Nederland een gelijkaardig middel, Refusal, al zijn die pilletjes minder sterk, zo heb ik gisteren nog gehoord.”