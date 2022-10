Anna Sorokin (‘Inventing Anna’) op vrije voeten: ‘Mijn enkelband? De mogelijkheden zijn eindeloos’

Ze troggelde rijke New Yorkers miljoenen dollars af, leidde even een luxeleven en stond later centraal in de Netflix-hitreeks ‘Inventing Anna’. Maar na enkele jaren is Anna Sorokin, beter bekend onder haar voormalig pseudoniem Anna Delvey, vrij. Zij het met een weinig glamoureuze enkelband.

Vlak nadat immigratieagenten Anna Sorokin hadden afgezet bij haar appartement op de vijfde verdieping in Manhattans East Village, vrijdagavond laat, kwam ze terug naar beneden. Ze was gekleed in een bril met zwart montuur, een capuchon en een trui, en een band die losjes aan haar enkel hing.

Sorokin (31) gaf zich in het vorig decennium een aantal jaren uit voor Anna Delvey, een socialite met een (onbestaand) trustfonds, die leden van de New Yorkse elite overhaalde om te investeren in een kunstsociëteit die naar haar was vernoemd. In werkelijkheid gebruikte ze het onrechtmatig verkregen geld om het door haar zo gewenste luxeleven te leiden.

In 2019 veroordeelde een jury in Manhattan haar voor een reeks financiële misdrijven, waaronder diefstal en het stelen van minstens één vlucht met een privéjet. Nadat ze haar straf in februari 2021 voltooid had, werd ze voor zes weken vrijgelaten, maar daarna werd ze weer 18 maanden vastgehouden door de immigratiedienst omdat ze haar visum had overschreden. (Sorokin is geboren in de toenmalige Sovjet-Unie en heeft de Duitse nationaliteit.)

In een reeks interviews die kort na haar strafproces begon, veranderde haar toon. Ze ging van verzet naar een soort verontschuldiging. Zo oordeelde rechter Charles Conroy deze week dat - hoewel hij niet geloofde dat ze wroeging had - Sorokin niet langer een gevaar was voor de gemeenschap. Op voorwaarde wel dat ze huisarrest heeft, een enkelband draagt én van de sociale media wegblijft. En zo werd ze vrijdagmiddag vrijgelaten uit de Orange County Correctional Facility in Goshen, New York. (Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft 30 dagen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter).

In het flatgebouw lagen Sorokins immigratiedocumenten - die in vuilniszakken waren gestopt - op de trap. Ze liet de zakken er achter en liep naar haar schaars ingerichte eenkamerappartement.

Daar ging ze kort voor middernacht zitten voor haar eerste interview sinds haar vrijlating. Ze wou praten over haar tijd in detentie, haar ontwikkeling sinds haar Delvey-dagen en wat ze van plan is te doen nu ze niet langer achter de tralies zit. Het interview is bewerkt en ingekort voor de duidelijkheid.

Na 18 maanden in detentie, bent u vrij, weliswaar onder huisarrest met een enkelband. Hoe voelt u zich?

“Ik ben echt gelukkig. Niets was zeker. Ze hebben eerder een vrijlating borgtocht geweigerd. Het was daarom een oefening in doorzettingsvermogen. Zoveel immigratie-advocaten vertelden me dat ik eerder naar Mars zou gedeporteerd worden dan dat ik vrij zou komen in New York. Maar ik moest gewoon de persoon vinden die zich aansloot bij mijn visie, die geen ‘nee’ als antwoord zou accepteren en die ervoor zou zorgen dat het gebeurde.”

Vertel eens over de dag dat u werd vrijgelaten.

“Ik werd rond 16.00 uur vrijgelaten uit Orange County, en rond 18.30 uur brachten ze me naar 26 Federal Plaza - precies de plek waar ik in maart vorig jaar werd gearresteerd. Ik zat daar in een kleine wachtkamer en bleef op het raam kloppen. Ik zei: “Kun je me vertellen wat er aan de hand is?” En ze lieten me de duim omhoog zien en zeiden “geduld”. De jongens brachten me hier rond 23 uur; ze zetten me af bij mijn kunsthandelaar Chris, we gingen snel naar het dak en toen kwamen jullie hier, letterlijk 15 tot 20 minuten later, aan.”

U hoefde niet achter de tralies te blijven. U had uw immigratiestatus vanuit Duitsland kunnen aanvechten.

“Ik wilde gewoon niet dat het zou gaan zoals de immigratiedienst het wilde. Me laten uitzetten zou een teken van capitulatie zijn geweest - bevestiging van het beeld van mij als deze oppervlakkige persoon die alleen geeft om obscene rijkdom, en dat is gewoon niet de realiteit. Ik had kunnen vertrekken, maar dat heb ik niet gedaan omdat ik probeer te herstellen wat ik fout heb gedaan. Ik heb zoveel geschiedenis in New York. Ik had ook het gevoel dat als ik naar Europa zou gaan dat het zou lijken alsof ik ergens voor op de vlucht sloeg. Maar als de gevangenis niet bewijst dat mensen het mis hebben, wat dan wel?”

Hoe was detentie?

“Je bent altijd aan iemand anders overgeleverd. Iets voor mezelf krijgen, het was gewoon onmogelijk. Als je buiten bent, kun je dat tenminste. Ik bedoel, niet ikzelf, maar ...”

Dus waarom is huisarrest beter?

“Beter eten, denk ik. En ik kan bezoek krijgen. We zullen zien wat ik van hieruit kan doen. Ik denk dat iedereen naar mij zal komen.”

Waar bent u het meest enthousiast over nu u vrij bent?

“Mijn weg terugvinden.”

Met een enkelband.

“Met een enkelband, ja. Als ik er problemen mee heb, komt iemand het blijkbaar repareren. Het is een 24/7-service. Ik denk wat ik ermee kan doen.

Wilt u de enkelband opsmukken?

“Ik ben niet het type om dingen op te smukken, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.”

Toen we elkaar eerder dit jaar spraken, zei u dat u veel veranderd was. U was niet meer dezelfde persoon die de misdaden pleegde toen u halverwege de twintig was. Toch lijkt u weinig spijt te hebben.

“Ik heb nu absoluut een heel ander perspectief dan toen ik afgelopen februari voor het eerst vrijgelaten werd. Het is gewoon onmogelijk om te hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt zonder te veranderen. Ik heb zoveel geleerd in de gevangenis. Het zou niet goed zijn als ik in één dag van mening zou veranderen. Dat zou erg oneerlijk zijn. Het is een proces. Ik heb spijt van de gang van zaken. Ik probeer vooral zo naar mijn ervaringen te kijken dat ik er ook uit leer: wie ik nu ben, is te danken aan de beslissingen die ik in het verleden heb genomen.”

U kreeg het nieuws dat u woensdagochtend kon vertrekken, maar u had geen appartement. Fast-forward naar vrijdagavond, en hier zitten we in uw woonkamer. De New Yorkse woningmarkt kennende moet ik vragen: hoe heeft u zo snel een appartement gevonden?

“John (Sandweg, red), mijn advocaat, heeft het voor mij gevonden. Ik was natuurlijk niet in staat om iets te doen vanuit de gevangenis. Ik heb een geweldig team om me heen, dus het was allemaal dankzij hen.”

U betaalde de borgtocht en legt drie maanden huur op tafel voor een appartement met één slaapkamer in East Village. Waar komt al het geld vandaan?

“Ik denk dat je dat aan de overheid moet vragen.”

Is de borgsom en het geld voor het appartement van u?

“Ja.”

Hoe bent u van plan zichzelf in de toekomst te onderhouden?

“Ik heb mijn hele leven niet in twee dagen uitgestippeld. Maar ik ben erin geslaagd om iets van mijn leven te maken terwijl ik in de gevangenis zat, dus ik denk dat dit wat gemakkelijker zal zijn.”

Is het uw ultieme doel om kunstenaar te worden?

“Ik heb zoveel projecten waar ik aan werk. Kunst is er zeker een van.”

Dus u wilt zich niet beperken tot alleen kunst?

“I have a lot going on. Ik werk aan mijn eigen podcast met verschillende gasten voor elke aflevering. Maar het heeft nog geen definitieve vorm. Het was best moeilijk om vanuit de gevangenis iets van hoge kwaliteit op te nemen. En dan is er nog mijn boek. Ik zou graag iets doen over de hervorming van het strafrecht, vooral om de problemen van andere meisjes te benadrukken.”

Waar past uw beroemdheid in uw toekomstplannen?

“Dat is letterlijk het laatste waar ik nu aan denk. Ik heb niet het gevoel dat ik er veel controle over heb, zeker nu ik in huisarrest zit zonder toegang tot sociale media.”

U bent echt actief geweest op sociale media, zelfs van achter de tralies. Leden van uw team plaatsten berichten voor uw één miljoen Instagram-volgers. Wat is de impact van het wegvallen van de sociale media?

“Misschien is dat maar het beste? Het is echt moeilijk om niet afgeleid te geraken. Maar hopelijk is het niet voor altijd.”

U blijft in de toekomst onder intensief toezicht staan, zowel door functionarissen van de immigratiedienst als door het grote publiek.

“Ik presteer beter onder druk. Zoveel mensen kunnen niet wachten om me iets geks of illegaals te zien doen en terug naar de gevangenis te zien gaan. Ik zou ze die voldoening niet willen geven.”

De eerste keer dat we elkaar spraken, in de gevangenis van Rikers, vroeg ik naar uw ouders. Ik weet dat die relatie lastig is, vooral met uw moeder. Hoe hebben zij de afgelopen jaren van gerechtelijke procedures ervaren?

“Mijn ouders, vooral mijn vader, zijn behoorlijk sarcastisch. Ze zeggen: ‘Wel, hoeveel jaar ga je nog in de gevangenis zitten?’ Maar ze accepteerden dat dit is wat ik wilde. Ik kies geen twijfelachtig pad, ik probeer mezelf eigenlijk te verbeteren en te leren, en ik hoop dat ze mijn keuzes begrijpen en respecteren. Ik spreek ze om de dag.”

Uw moeder ook?

“Mijn moeder ook. Ik probeer ‘s nachts te bellen, dan zijn ze meestal samen.”

Dit is niet het einde van uw immigratiezaak. U kunt nog steeds worden uitgezet.

“Mijn immigratiezaak is net begonnen. Ik creëer veel banen voor mijn advocaten. Dus iedereen is blij.”

Hoe lang kan dit immigratieproces duren?

“Als je wordt vastgehouden, heb je prioriteit, maar als je eenmaal bent vrijgelaten, sta je op een andere rol en vanwege de coronapandemie is er een achterstand van twee miljoen zaken. Ik denk dus dat het een langere zaak wordt.”

U blijft dus wel even in New York.

“En daar ben ik echt heel blij mee. Dat is precies wat ik wilde. Ik hoop uiteindelijk meer vrijheid te krijgen. En hopelijk zal de immigratiedienst ervoor zorgen dat New York veilig blijft - ook als ik op een dag dit appartement kan verlaten.”

© The New York Times