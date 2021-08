Ann Wauters stopt na verloren kwartfinale in basket: ‘Het is een prachtige rit geweest’

Na een carrière van 26 jaar die haar bijna overal ter wereld bracht, hangt de 40-jarige Wauters haar basketschoenen aan de haak. De Olympische Spelen met de Belgian Cats in Japan is haar laatste wapenfeit geworden. In de kwartfinale verloren de Cats met een punt verschil van het gastland Japan (86-85 red.).

“Het is een prachtige rit geweest. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik hier op de Olympische Spelen aanwezig mocht zijn. Natuurlijk hadden wij op een ander einde gehoopt, maar zo wreed kan sport zijn”, vertelt het Belgische basketbalmonument in tranen.

In totaal verzamelde Wauters 130 selecties voor de Belgian Cats. Ze eindigde vierde op het WK in Tenerife in 2018 en was vier keer aanwezig op Europese kampioenschappen: Griekenland 2003, Italië 2007, Tsjechië 2017 waar de Cats brons behaalden, en Servië 2019. De Olympische Spelen van 2020 moest de kers op de taart van een fenomenale carrière als international worden.

Ook in clubverband reeg Wauters de succes naast elkaar. Ze werd vijf keer verkozen tot Europees Speelster van het Jaar en won viermaal de euroleague, de belangrijkste Europese basketbalcompetitie. Daarnaast behaalde ze titels in de WNBA (Amerika), Frankrijk, Rusland, Turkije, Spanje en Zuid-Korea.