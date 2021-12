Ann Wauters sprak met Sporza-journalist Eddy Demarez: ‘Ik hoop dat dit nog gaat uitbreiden’

“In alle eerlijkheid: onlangs is er een gesprek geweest”, zei Wauters op de radio. “Ik hoop dat dit nog gaat uitbreiden. Ik kan er nog niet te veel over zeggen omdat nog niet de hele ploeg is ingelicht. Dus ik wil eerst de voormalige Belgian Cats nog beter informeren hierover, voor ik daar meer zaken over vertel.”

Tijdens de Olympische zomerspelen liet Demarez zich in ongepaste bewoordingen uit over de geaardheid en het uiterlijk van enkele Belgian Cats, de nationale basketbalploeg bij de vrouwen. Dat gebeurde toen Demarez onbewust zijn livestream liet openstaan tijdens de huldiging van de teruggekeerde olympische medaillewinnaars via het Facebook Live-kanaal van Sporza.

Zijn uitlatingen brachten een storm van reacties teweeg. Demarez werd door de VRT op non-actief gezet. De Sporza-journalist stuurde zelf aan op een gesprek met de Cats, maar die hadden daar aanvankelijk weinig zin in. Nu is een eerste gesprek er toch van gekomen.

“Wij mensen maken fouten, wij zijn zelf de eersten om dat zelf ook toe te geven”, zegt Wauters. “Naar elkaar luisteren is altijd een goede eerste stap. Communiceren met elkaar de tweede stap. En als daar nog iets positiefs uit kan komen: dan is dat een heel mooie derde stap.”

De VRT bevestigt dat er gesprekken achter de schermen zijn geweest. “Samen met de Basketfederatie hebben we afgesproken dat we deze bladzijde omslaan en geen verder commentaar geven. Achter de schermen is Eddy Demarez in vertrouwen aan het werken aan herstel.” Of er nog gesprekken tussen Wauters, de Cats en Demarez gepland zijn, is voorlopig niet bekend.