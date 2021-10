Angela Merkel officieel op bezoek in ons land: zo wordt de bondskanselier uitgezwaaid

Hoewel ze zelf niet van een ‘afscheidstournee’ wil spreken, is dit wellicht een van de laatste officiële bezoeken van Merkel aan ons land als bondskanselier. Volgende week staat nog een Europese top in Brussel op het programma.

Na 16 jaar als bondkanselier nam Merkel bij de verkiezingen van eind vorige maand afscheid van de Duitse politiek. Wanneer er een nieuwe regering gevormd is, verdwijnt ze definitief van het politieke toneel.

Belangrijke relatie

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil met het bezoek de belangrijke relatie met Merkel in de verf zetten. De bondskanselier werd vanmiddag feestelijk onthaald op het koninklijk paleis van Laken, waar ze uitgenodigd was voor de lunch. Uit handen van koning Filip kreeg ze het Grootlint in de Leopoldsorde overhandigd. Dat is de hoogst mogelijke onderscheiding in ons land.

“Onze landen onderhouden een bevoorrechte relatie en werken samen aan het Europese project”, sprak de koning Merkel toe. “Deze hoogste Belgische onderscheiding ontvangt u voor uw leiderschap, uw Europese inzet en uw verbondenheid met ons land.”

Merkel bouwde sterke persoonlijke relaties op in ons land, merkte de koning op. Sinds ze in november 2005 bondskanselier werd, werkte ze met liefst zeven Belgische premiers samen: Guy Verhofstadt, Yves Leterme, Herman Van Rompuy, Elio Di Rupo, Charles Michel, Sophie Wilmès en Alexander De Croo.

Angela Merkel ontvangt het Grootlint in de Leopoldsorde. Beeld EPA

Met De Croo had Merkel in de loop van de namiddag een onderhoud in het Egmontpaleis, waar ze met een officiële plechtigheid ontvangen werd. Ze bespraken er de bilaterale relaties, maar ook Europese dossiers als de problemen met de rechtsstaat in verschillende landen, het migratiebeleid en de situatie in Afghanistan.

Na afloop hielden beide regeringsleiders een korte persconferentie. De Croo dankte Merkel expliciet voor het leiderschap dat ze aan de dag heeft gelegd. “U was verbluffend in de rol die u speelde. (...) Godzijdank kon Europa rekenen op uw ‘gave van inzicht’, uw vermogen om een onderscheid te maken tussen wat belangrijk is en wat niet”, verwees hij naar de verschillende crisissen waar ze Europa mee doorheen loodste. “U bewaarde altijd uw cool.”

Voor Duitsland en België is Europa meer dan geografie, zei De Croo. “Het is het besef dat er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt.” Merkel reageerde dat de volgende Duitse coalitie ongetwijfeld even pro-Europees als de huidige zal zijn. “Ik ga ervan uit dat veel van wat wij in gang hebben gezet zal voortgezet worden, maar er zullen ook nieuwe accenten gelegd worden.” Ze prees het Europese vermogen om compromissen te sluiten. “Dat moet ook, anders kunnen we niet wegen op het wereldtoneel.”

De bondskanselier wordt met militaire eer ontvangen op het Egmontpaleis. Beeld Photo News

In de late namiddag woonden Angela Merkel en Alexander De Croo een concert bij in het Paleis voor Schone Kunsten Bozar. Het kamerorkest Prima La Musica bracht er onder leiding van dirigent Dirk Brossé werken van Mozart en Beethoven, Toots Tielemans en van Brossé zelf.

Na het afscheidsconcert in Bozar nodigde De Croo Merkel nog uit voor een diner in besloten kring in La Belle Maraîchère, een restaurant in de buurt van de Brusselse Vismarkt. Ook een aantal Belgische tafelgasten die actief zijn in “expertisedomeinen waarin de bondskanselier een bijzondere interesse heeft”, schuiven mee aan, klinkt het op het kabinet van de premier. Het gaat om directeur Guido Gryseels van het AfricaMuseum, VUB-rector Caroline Pauwels, viroloog Peter Piot, antropologe en directeur van het Vaccine Confidence Project Heidi Larson, klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele, CEO van Solvay Ilham Kadri, intendant van De Munt Peter De Caluwé en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.

Onderhandelingen

De regeringsonderhandelingen in Duitsland zijn nog volop aan de gang. De sociaal-democratische SPD, die de verkiezingen won, gaat volgende week formele coalitiegesprekken voeren met de linkse Groenen en centrumrechtse FDP. De partij van Merkel, de christendemocratische CDU, valt af. Het zal wellicht nog even duren voor Merkels opvolger als bondskanselier officieel bekendgemaakt wordt. Gezien de huidige ontwikkelingen is de kans groot dat dat Olaf Scholz (SPD) wordt.