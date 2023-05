Andrew Tate meende dat in Roemenië ‘corruptie voor iedereen toegankelijk was’. Nu staat hij onder huisarrest tot zijn proces er begint

Andrew Tate verhuisde in 2016 naar Roemenië, waar ‘corruptie voor iedereen toegankelijk is’. Tenminste, dat dacht hij, want de influencer, vooral populair bij jonge mannen, is inmiddels aangeklaagd voor mensenhandel en verkrachting.

Andrew Tate, de vechtlustige influencer en zelfbenoemde “koning van de toxic masculinity”, heeft er nooit een geheim van gemaakt waarom hij Roemenië als thuis- en uitvalsbasis heeft gekozen. “Ik leef graag in een maatschappij waar ik dankzij mijn geld, mijn invloed en mijn macht niet onderworpen ben aan wetten”, liet Tate aan zijn fans weten.

Maar zoals veel van wat de voormalige kickbokser zijn miljoenen voornamelijk jonge mannelijke volgers op sociale media vertelt, was Tates luid verkondigde geloof in Roemenië als vrijhaven voor asociaal gedrag meer fantasie dan werkelijkheid. Een beetje zoals zijn beweringen dat hij een biljonair is en 19 paspoorten heeft.

De Roemeense autoriteiten arresteerden de Tate, een onderdaan van zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk, en zijn jongere broer Tristan in december op beschuldiging van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een georganiseerde criminele groep. Beide mannen, die elk vergrijp ontkennen, hebben drie maanden vastgezeten in een gevangenis in de hoofdstad Boekarest en staan nu onder huisarrest in afwachting van hun proces.

‘Aanzienlijke inspanningen’

Hun huis is een uitgestrekt complex in een groezelige doodlopende straat in Voluntari, een stad vlak bij Boekarest die bezaaid is met glimmende nieuwe kantoortorens en verlaten kavels. Het lijkt meer op een industrieel pakhuis dan op het hol van een man die prat gaat op immense rijkdom en online video’s plaatste van zichzelf in privéjets, omringd door mooie vrouwen, en rijdend in snelle auto’s.

De dure wagens die ooit op de binnenplaats stonden, waaronder een Rolls-Royce, een Porsche, een Aston Martin en een BMW, zijn allemaal verdwenen, in beslag genomen door de Roemeense autoriteiten. Het enige voertuig dat overblijft is een lompe Russische Lada. Het was het niet waard om in beslag genomen te worden.

Andrew Tate (links) en zijn broer Tristan Tate (rechts). Beeld ANP / EPA

Vergeleken met de andere EU-landen doet Roemenië het nog altijd slecht op het gebied van corruptie. In de corruptieperceptie-index van Transparency International van vorig jaar stonden alleen Bulgarije en Hongarije lager gerangschikt. En het land blijft volgens het 2022 Trafficking in Persons Report, uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, “een van de belangrijkste leveranciers voor sekshandel” in Europa.

Maar Roemenië heeft de laatste jaren een ernstige inspanning geleverd om de endemische corruptie en algemene wetteloosheid aan te pakken die het lange tijd hebben geteisterd. Precies de zaken die Tate in het land aantrokken. Voor zijn arrestatie zei hij dat hij graag “in landen woont waar corruptie voor iedereen toegankelijk is” en waar iedereen 50 euro smeergeld kan betalen om onder een snelheidsovertreding uit te komen. Eugen Vidineac, de Roemeense advocaat die Tate verdedigt, zegt dat zijn cliënt “veel domme dingen heeft gezegd”, maar dat hij na zijn arrestatie “niet meer dacht dat Roemenië zo corrupt was”.

Sinds Tate rond 2016 Roemenië als uitvalsbasis koos, heeft het bureau voor de bestrijding van mensenhandel in het land zijn personeelsbestand uitgebreid. Tevens lanceerde men een campagne op billboards, televisie en online die waarschuwt voor ‘loverboys’, mensenhandelaars die verleiding gebruiken als wervingstechniek. Tate wordt ervan beschuldigd precies deze tactiek te hebben toegepast om kwetsbare vrouwen naar zijn complex te lokken om online in seksvideo’s op te treden.

In het rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat Roemenië weliswaar “niet volledig voldoet aan de minimumnormen voor de uitbanning van mensenhandel”, maar dat het “aanzienlijke inspanningen levert om dat doel te bereiken”. Zo zijn er wetswijzigingen doorgevoerd, heeft er een sterke toename van het aantal vervolgingen voor mensenhandel plaatsgevonden, is de samenwerking met andere Europese landen versterkt en richtte het Roemeense directoraat voor onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme in 2021 een speciale eenheid op voor de bestrijding van sekshandel. Dit directoraat opende vorig jaar 1.246 nieuwe onderzoeken naar mensenhandel, het dubbele van het aantal in 2021. Het leidt ook het onderzoek naar Tate.

Druk van de VS

Monica Boseff, de voorzitter van de Open Door Foundation, een particuliere groep die een opvangcentrum beheert voor vrouwen die de sekshandel ontvluchten, zegt dat Tate “niet de enige vrouwenhater is die enge uitspraken doet op sociale media met betrekking tot vrouwen”. Maar zijn overtuiging dat in Roemenië alles zomaar kan, was een misrekening, stelt ze. “We hebben nog steeds grote problemen die we moeten oplossen, maar er is al verbetering en we hebben eindelijk hoop” dat het misbruik en de uitbuiting van vrouwen langzaam door de samenleving en ambtenaren als misdaden worden gezien, aldus Boseff.

Voor Silvia Tabusca, docent rechten aan de Roemeens-Amerikaanse Universiteit in Boekarest, die met aanklagers heeft gewerkt in mensenhandelzaken, was Tates grote fout niet zozeer dat hij het veranderende juridische en sociale klimaat van Roemenië verkeerd inschatte, maar dat een jonge Amerikaanse vrouw een van zijn vermeende slachtoffers werd. Zonder druk van de Verenigde Staten om een onderzoek naar Tate te starten, zo zegt Tabusca, “weet ik niet zeker of Roemeense aanklagers hem ooit zouden hebben aangepakt.”

De ambassade van de Verenigde Staten in Boekarest gaf uit “privacy-overwegingen” geen commentaar op de vraag of de Amerikaanse autoriteiten namens een Amerikaanse burger hadden ingegrepen. Het Roemeense bureau dat het onderzoek leidt, weigerde ook commentaar te geven.

Eugen Vidineac, de advocaat van de gebroeders Tate (centraal). Beeld ANP / EPA

Net als Tabusca schrijft de advocaat van Tate de in zijn ogen verrassende ijver van de Roemeense autoriteiten in deze zaak toe aan een Amerikaanse interventie. Die begon volgens hem vorig jaar, nadat de moeder van een jonge vrouw uit Florida zich zorgen begon te maken dat Tate haar dochter gevangen had genomen en het ministerie van Buitenlandse Zaken had gevraagd iets te doen.

De oproep van de moeder, aldus de advocaat, bracht de Amerikaanse autoriteiten ertoe Roemenië om hulp te vragen en leidde in april vorig jaar tot de opening van een strafrechtelijk onderzoek. Dit gebeurde kort nadat de dochter haar moeder had verteld dat zij in Roemenië was en in Tates complex woonde. Onderzoekers luisterden de woning en Tates telefoongesprekken af en volgden hem en zijn online communicatie.

Wat ze precies ontdekten is nog steeds geheim, maar de resultaten leveren volgens de advocaat, die toegang heeft tot het dossier, geen bewijs van misdrijven, alleen van losbandigheid. “Het probleem van mijn cliënt”, stelt hij, “is zijn levensstijl. Maar een bepaalde levenswijze is nog geen misdaad. Wat belangrijk is, is wat illegaal is, niet wat immoreel is.”

Gehersenspoeld

Tate zelf gaf een melodramatische verklaring voor zijn arrestatie. Een dag nadat gewapende politieagenten zijn complex hadden bestormd, vertelde hij zijn volgers op Twitter, intussen zo’n 6,6 miljoen mensen, dat “the matrix haar agenten stuurde.” ‘The matrix’ is Tates verzamelnaam voor wat hij ziet als een samenzwering van woke zakelijke elites, mainstream politici en feministen, die allen als doel zouden hebben mannen van hun mannelijkheid te ontdoen.

De aanklagers beschuldigen Tate ervan vrouwen naar zijn woning te hebben gelokt en hen vervolgens onder dwang aan het werk te hebben gezet als performers in pornografische webcamshows. Zijn advocaat zegt dat Tates huis geen webcamstudio’s heeft en dat zijn cliënt nooit iemand heeft gedwongen in zijn complex te blijven of te werken. De gebroeders Tate, zo zegt hij, “zijn beroemd, rijk, jong en knap. Waarom zouden ze vrouwen ertoe dwingen als slaven te werken? Welk voordeel zouden ze daaruit halen?”

De enige mensen die op het terrein woonden, aldus de advocaat, waren de broers en hun verschillende vriendinnen. Hij erkent dat sommige van de vrouwen in video’s van Tate zijn verschenen, maar zegt dat ze dat uit vrije wil hebben gedaan in de hoop dat ze daardoor volgers op sociale media zouden krijgen. “Hij heeft nooit geld aangenomen van de meisjes”, aldus de advocaat.

Andrew Tate in het gerechtsgebouw van Boekarest. Beeld ANP / EPA

De inmiddels verdwenen website van een van Tates ondernemingen - een online academie die een “Ph.D. Program” aanbood in “technieken om meisjes te krijgen” - suggereerde iets heel anders. Zo stond er op de site geschreven dat Tate “stripclubs en webcamstudio’s bezit en exploiteert” en dat hij “vrouwen van topkwaliteit heeft die bij hem wonen en hem fulltime geld opleveren”. Het verkooppraatje voor het programma, waarvoor meer dan 400 dollar (zo’n 370 euro) werd gevraagd, beloofde studenten te leren “hoe je een leger vrouwen opbouwt die zo loyaal aan je zijn dat ze je toestaan zoveel meisjes te hebben als je wilt”.

Twee vrouwen die door de aanklagers als slachtoffers worden beschreven, hielden vol dat ze uit eigen beweging met Tate in zee gingen en niet onder dwang stonden. Een rapport van een klinisch psycholoog, opgesteld als onderdeel van de zaak, stelt dat ze gehersenspoeld waren en daardoor geloofden dat ze een romantische relatie hadden met Tate.

Boseff, het hoofd van de Open Door Foundation, zegt dat de meeste van de meer dan 1.200 vrouwen die de afgelopen tien jaar de opvang van haar groep hebben bezocht, in de val waren gelokt door mensenhandelaren die opereerden als loverboys. Vaak voelden de vrouwen genegenheid en loyaliteit voor hen, ondanks het feit dat zij werden gedwongen om als prostituee te werken.

Tate zag in dat “iedereen ernaar verlangt geliefd te zijn, om verzorgd en aangemoedigd te worden”, zegt Boseff. Die behoeften maken jonge vrouwen met een turbulent thuisleven bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting. Uit statistieken van het Roemeense agentschap tegen mensenhandel blijkt dat 74 procent van de slachtoffers wordt geronseld door kennissen, vrienden, buren of zelfs familieleden.

Sinds zijn vrijlating uit de gevangenis en zijn plaatsing onder huisarrest eind maart, heeft Tate zich opgeworpen als filantroop. Hij beweert dat hij een opvangcentrum voor honden heeft opgezet, een Roemeens weeshuis heeft heropgebouwd en “de wereld gaat redden”. De rechtbank in Boekarest was in ieder geval niet overtuigd; vrijdag werd het huisarrest van de gebroeders Tate met nog eens een maand verlengd. “Roemenië is niet zo corrupt als Tate had gedacht en gehoopt”, aldus Mihaela Dragus, een politieagent van het Roemeense Nationaal Agentschap tegen Mensenhandel.