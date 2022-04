Andres vroeg zijn vriendin ten huwelijk, een dag voor hij stierf bij het busongeval

“Hij was mijn alles. Mijn leven. Het is onwezenlijk.” Elizabeth Leiva, de moeder van Andres Felipe Rodriguez (29), kan het nieuws nog steeds niet goed vatten. Vanuit Colombia, zo’n 9.000 kilometer van hier en met een tijdsverschil van zeven uur, vernam ze pas zondagavond laat dat haar zoon op een Belgische snelweg was overleden. Onduidelijk over wat zich precies heeft afgespeeld, laat de moeder in een korte reactie weten wat hij voor haar betekende. “Andres was mijn wereld en hier door iedereen graag gezien. Een tattoo-artiest met liefde voor zijn vak en klanten. Hij rookte niet en dronk nooit. En nu ben ik hem om die reden kwijt.”

Vooralsnog blijft het raden naar de oorzaak van het busongeval zondagvoormiddag op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor. Uit het niets botste de Franse reisbus van de organisatie BlaBlaCar daar op een betonnen vangrail. Volgens ooggetuigen en op basis van de camerabeelden van het Vlaams Verkeerscentrum week de bus geleidelijk af en waren er geen andere voertuigen betrokken. Na de klap kantelde de bus en belandde die dwars op de snelweg.

Bij het ongeval liet, naast Andres, ook een 17-jarige Franse het leven. Dertien anderen zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen, van Mechelen over Antwerpen tot Brugge. Vijf van hen verkeren in levensgevaar, vijf hebben zware verwondingen. Eén van hen is de vriendin van Andres, Ana Maria Torres (26). Zij zou haar arm verloren hebben tijdens het ongeval. Drie anderen, onder wie de 35-jarige Franse chauffeur, geraakten lichtgewond. Op de bus zaten in totaal dertig buitenlandse reizigers tussen de 16 en 39 jaar.

Drugs

Die bestuurder van de bus bracht de eerste nacht door in het ziekenhuis en werd gisteren voor het eerst door de Antwerpse federale wegpolitie ondervraagd. De chauffeur reed niet te snel en hield zich aan zijn rijtijden, maar testte wel eerder positief op drugs. Een verdere analyse van bloed en speeksel moet nu meer duidelijkheid verschaffen. “Hij blijkt in Frankrijk al bekend te staan voor verkeersgerelateerde feiten, waaronder rijden onder invloed van drugs”, laat het parket van Antwerpen nog weten. Dat vraagt intussen de aanhouding van de buschauffeur voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig. Hij riskeert daarvoor een maximale gevangenisstraf tot vijf jaar.

De man rijdt voor de Franse onderaannemer VIC Transport. Dat wil geen commentaar geven en verwijst naar BlaBlaCar voor meer informatie. Maar op het internet staat weinig goeds geschreven over het transportbedrijf: “De bus kwam te laat, chauffeurs kennen de route niet en maken fouten”, staat er onder meer in recensies te lezen. “De chauffeur was ladderzat”, schrijft iemand anders. Het is onduidelijk of dat om de 35-jarige chauffeur gaat.

Huwelijksaanzoek

Het koppel was bezig aan een budgetvriendelijke rondreis doorheen Europa. Na onder meer een bezoek aan het Colosseum in Rome, reisde het tweetal door naar Parijs en Amsterdam. Maar op die laatste plek zijn ze nooit aangekomen.

Naast een eerste kennismaking met de hoofdsteden in Europa, had de reis nog een ander belangrijk doel. “Andres ging Ana ten huwelijk vragen in Parijs”, weet zijn moeder. “Al zeven jaar hadden de twee een relatie, maar Andres vond de tijd nu rijp voor een volgende stap.” Met de Eiffeltoren als decor liet de Colombiaan zijn huwelijksaanzoek filmen door een derde persoon. Op de beelden, die amper dertig seconden duren, spat het geluk ervan af.

Het aanzoek in de Parijse lentezon vond zaterdag plaats. Nog geen etmaal later spatte hun huwelijksdroom uit elkaar. Enkele uren nadat Ana en Andres zondagochtend nietsvermoedend op de bus stapten, overleed die laatste. “We zijn nu bezig met het repatriëren van mijn zoon”, laat zijn moeder nog weten. Zij komt vandaag naar België om alles te regelen. “Ik wil nog waardig van mijn zoon afscheid kunnen nemen.”