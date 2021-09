Podcast Van twee kanten

▶ Andre heeft tics, zijn vrouw Jose mysofonie: ‘Ik erger me rot aan de man van wie ik houd’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Overleeft een liefde ziekte, een miskraam of vreemdgaan? In ‘Van Twee Kanten’, een podcast van De Volkskrant, interviewt Corine Koole twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ze interviewt ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten over hun verlangens, geheimen en strubbelingen binnen hun relatie. Soms voor het eerst hardop uitgesproken.