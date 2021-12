Anderlechtse gemeenteambtenaren verkochten afgelopen jaren duizenden valse documenten

Het zou gaan om meer dan honderd valse rijbewijzen en minstens 5.700 valse 19bis-bijlagen, waarmee buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning konden krijgen.

Het onderzoek naar de feiten ging al in januari 2020 van start, toen de gemeente Anderlecht bij het Brusselse parket aangifte deed van een een handel in valse documenten die door gemeenteambtenaren zou zijn opgezet. Na een intern onderzoek werden de vermoedelijke betrokken gemeenteambtenaren geschorst, terwijl het parket een opsporingsonderzoek opende.

“Dat onderzoek raakte op 29 oktober in een stroomversnelling toen een ambtenaar van de gemeente Anderlecht op heterdaad getuige was van valsheid in geschrifte en gebruik ervan aan het loket”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. “De politiediensten arresteerden daarop de persoon die zich met de valse documenten aan het loket had gemeld en bij een huiszoeking in haar woning ontdekten de onderzoekers een groot aantal vervalste documenten.”

1.200 tot 1.800 euro per document

Die persoon werd onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens valsheid in geschrifte en gebruik ervan, en wees vervolgens verschillende ambtenaren aan die bij de gemeente werkten. Twee verdachte gemeenteambtenaren konden snel opgepakt worden en bekenden dat ze het maken van afspraken voor de afgifte van de 19bis-bijlagen hadden vergemakkelijkt. Ze werden in verdenking gesteld van openbare omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik ervan, en deelname aan een criminele organisatie, en vrijgelaten onder voorwaarden.

“Volgens de eerste getuigenissen van buiten de gemeente zouden de vervalsers, die al minstens drie jaar actief waren, tussen 1.200 en 1.800 euro per vals document ontvangen hebben”, zegt de parketwoordvoerster. “De gemeente Anderlecht raamt het aantal door dit netwerk afgegeven valse 19bis-bijlagen momenteel op ongeveer 1.900 per jaar.”

Daarnaast bracht het onderzoek ook een handel in valse rijbewijzen aan het licht, waarbij gemeenteambtenaren een dossier openden om een rijbewijs toe te wijzen aan een persoon van buitenlandse herkomst zonder dat die persoon aanspraak kon maken op een rijbewijs in zijn of haar land van herkomst. Ook hierbij waren twee gemeenteambtenaren betrokken. Een van hen, die intussen voor de gemeente Ninove werkt, wordt er ook van verdacht binnen de gemeente Ninove een handel in valse identiteitskaarten te hebben opgezet.

Miljoenen euro’s

“De twee ambtenaren werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, criminele organisatie, openbare omkoping en, voor een van hen, het witwassen van geld”, aldus het parket. “De gemeente Anderlecht schat het aantal valse rijbewijzen op meer dan honderd in één jaar.”

Het parket tilt heel zwaar aan de zaak, zegt de parketwoordvoerster: “Elke persoon die een valse 19bis-bijlage heeft gekregen, heeft kunnen genieten van sociale rechten, zoals gezinshereniging, werkloosheidsuitkering, sociale uitkeringen, enzovoort, wat gezien de hoeveelheid valse documenten zou kunnen leiden tot een tekort van verscheidene miljoenen euro’s. Daarnaast houdt de afgifte van valse rijbewijzen aan personen die nooit een bekwaamheidsexamen hebben afgelegd en dus vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen mogen besturen, een duidelijk gevaar in voor het wegverkeer.”

Het parket onderzoekt nog of de personen die de cliënten in contact brachten met de verdachte ambtenaren, ook betrokken waren bij de fraude.