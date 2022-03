An Miller en vader André: ‘Mijn papa is mijn mooiste toeschouwer’

De oudste is 80, werkte jarenlang als bank­directeur en vond het belangrijk dat zijn kinderen gedisciplineerd werden opgevoed. De jongste is 47, actrice, en is in die hoe­danig­heid nu te zien in de serie Twee zomers. André en An Miller, vader en dochter. We laten ze elk om beurt aan het woord.

An

“Ik groeide op in een gezin met drie zussen, van wie ik de jongste ben. Wij zijn heel klassiek en met veel structuur opgevoed: elke week gingen we op zondag naar de mis, en van uitgaan was bij ons geen sprake. Later zijn we weleens naar een scoutsfuif geweest, maar dat zal niet voor ons 18de geweest zijn. Wij zaten ook op een strenge nonnenschool waar dat soort gedisciplineerde opvoeding heel normaal was.

“Ik voelde wel de drang om me tegen die aanpak te verzetten, en haalde regelmatig kattenkwaad uit. Mijn vader mocht het dan telkens bij de directrice gaan uitleggen. Dat waren kleine dingen hoor, zoals zeggen dat ik mijn regels had zodat ik de klas kon verlaten, terwijl dat helemaal niet zo was. Ik denk dat dat gewoon in mijn karakter lag, en dat ik dat ook gedaan zou hebben op een school waar er meer vrijheid was. Alleen had ik dan waarschijnlijk drugs gepakt. (lacht)

“Mijn vader is niet de man van de grote emoties. Wij praten wel, maar als er iets scheelt zal hij niet de eerste zijn bij wie ik kom uithuilen, en mijn vader zal zijn verdriet ook niet gauw voor mijn voeten werpen. Maar wij hebben wél een goede band. Dat was ook vroeger het geval: mijn papa werkte veel en lang, maar als hij thuis was, was het feest. Zeker in het week­end; voor het eten werden er dan chips en cola op tafel gezet.

“Mijn zussen en ik hebben onze vader altijd als iemand liefdevol en warm gezien. Ik weet nog dat hij op een bepaald moment bankdirecteur werd, en dat ik dat jarenlang aan niemand heb gezegd. Ik dacht: als de mensen dat te horen krijgen, gaan ze denken dat mijn vader een sjoemelaar is. Terwijl hij in onze ogen juist heel eerlijk en loyaal was. Als we op restaurant gingen en er werd te weinig aangerekend, zei hij daar bijvoorbeeld altijd iets van.

“Veel cultuur was er bij ons thuis niet te vinden, die liefde voor taal heb ik echt zelf ontwikkeld door Grieks-Latijn te studeren, en omdat ik het interessant vond om die teksten te ontcijferen. Zo ben ik bij dat acteren uitgekomen.

“Ik vind het nog altijd het span­nendst wanneer mijn ouders in de zaal zitten. Niet omdat ik bang ben dat ze het niet goed gaan vinden, maar zij kennen je natuurlijk beter dan wie ook en kijken dwars door je heen. Mijn papa is op dat vlak wel de mooiste toeschouwer. Hij zal nooit zeggen dat iemand slecht gespeeld heeft, omdat hij tijdens een voorstelling echt alleen met het verhaal en de personages bezig is.

“Voor mij is de band met mijn vader in de loop van de jaren niet zo hard veranderd. We lopen elkaars deur niet plat, maar zien elkaar wel wekelijks. Ook met mama bel ik regelmatig, en mijn zussen zie ik ondertussen echt als vriendinnen.

“Wat me wel opvalt is dat ik, nu ik zelf kinderen heb, veel meer van mijn eigen opvoeding doorgeef dan ik vroeger had gedacht. Mijn twee dochters volgen nu allebei Latijn, en zolang ze dat volhouden, vind ik dat eigenlijk niet verkeerd. Als ze later willen acteren mogen ze dat, maar ik ga het ook niet aanmoedigen. Dat ik zoveel van mijn opvoeding kopieer, had ik vroeger nooit voor mogelijk gehouden. Toen dacht ik gewoon: ik wil weg uit deze kakschool.” (lacht)

An: ‘We durfden niet te zeggen dat mijn vader bankdirecteur was.’ Beeld Damon De Backer

André

“Ik heb mijn kinderen vrij streng opgevoed, maar je moet dat ook in de tijdgeest zien. Het klopt dat ze niet naar fuiven mochten op hun 15de, maar toen deed níémand dat. Nu is zoiets natuurlijk ondenkbaar. Wij waren dan ook nog eens een ouderwets koppel: mijn vrouw ging werken tot onze oudste dochter geboren werd en bleef daarna thuis om voor de kinderen te zorgen. Mijn taak was om geld te verdienen. Ik ben ook nooit een echte familieman geweest: ik was altijd met werk bezig en vaak van huis weg. Maar als ik thuis was, probeerde ik wel om zo veel mogelijk tijd met de kinderen door te brengen.

“Ik heb altijd gezegd dat mijn kinderen, wat studies betrof, hun goesting mochten doen. Maar wel pas vanaf een bepaald ogenblik. Mijn vrouw en ik vonden dat ze een goede basisopleiding moesten krijgen en hebben hen wel wat gepusht om Grieks-­Latijn te studeren. Als ze nadien notaris of dokter hadden willen worden, was dat natuurlijk mooi geweest, maar dat hebben we nooit opgedrongen. Alle drie zijn ze in creatieve beroepen beland: de oudste is grafisch ontwerper, de middelste startte een reclamebureau op en An is actrice. Hoe dat komt, daar heb ik het raden naar.

“We hebben zo goed als alles gezien waarin An heeft meegespeeld. Ik herinner me nog dat ze stress had toen we naar de voorstelling Familie kwamen kijken, waarin ze samen met haar man (acteur Filip Peeters, red.) en hun twee dochters op het podium staat. De personages die ze spelen, plegen zelfmoord. Dat kwam natuurlijk héél dichtbij, maar toch was ik met dat stuk bezig, en die familie. Niet met An en Filip. Ook Twee zomers heb ik bekeken. Er zijn mensen die de reeks niet goed vinden, maar de kritiek gaat dan toch vooral over hoe het delicate onderwerp is aangepakt. Er is haast geen negatieve commentaar op de vertolking. Dat kan ik wel loskoppelen.

GEKKE GEWOONTES An over haar vader: ‘Hij kan urenlang met zijn duimen draaien. Dan weet ik dat hij over iets aan het nadenken is, of stress heeft.’ André over zijn dochter: ‘An zet zich altijd en overal neer in kleermakerszit. Als kind op school al, tot ergernis van de zusters.’

“Sinds An zelf kinderen heeft, is onze band nog sterker geworden. In de eerste jaren nadat ze op kot ging, hebben we iets minder contact gehad. An was toen heel hard bezig haar eigen leven te ontdekken. Sinds ze kinderen heeft, is ze toch weer wat meer geland. Het doet me bovendien veel plezier om tijd met onze kleinkinderen door te brengen. In de jaren voor mijn pensioen hadden mijn vrouw en ik een huis in Sardinië en daar gingen we met de kleinkinderen soms wel zes keer per jaar naartoe. Wat hebben wij toch met die kleine kindjes en koetsen gesleurd op luchthaven en strand. (lacht) Misschien klopt het dus niet helemáál dat ik nooit een familieman ben geweest.”