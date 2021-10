Amper premies voor wie wacht op sociale woning

Het tekort aan sociale huisvesting is een oud zeer in Vlaanderen. Intussen staan er meer mensen op de wachtlijst dan dat er sociale woningen zijn: bijna 170.000. Om hen toch in tussentijd niet in de kou te laten staan, voerde de Vlaamse regering in 2012 de huurpremie in. Daarmee kunnen ze een deel van de huurkosten betalen. Alleen: vorig jaar maakten slechts 13.522 mensen gebruik van dat systeem, of slechts 8 procent van alle wachtenden.

Een deel van de verklaring ligt bij de voorwaarden die Vlaanderen oplegt. Zo moet je minstens vier jaar onafgebroken op de wachtlijst staan om een premie te kunnen aanvragen. Tegelijk mag het huis of appartement dat je huurt niet duurder zijn dan een bepaald richtbedrag. Voor een alleenstaande is dat net geen 620 euro, maar dat stijgt per persoon te laste.

Tot slot moet de woning ook conform zijn met aantal basiseisen op vlak van elektriciteit en comfort. Zo wil Vlaanderen vermijden dat het onrechtstreeks huisjesmelkers subsidieert. Toch is dat ook een extra drempel, geeft Joy Verstichele aan, van het Vlaams huurdersplatform. “De huurder heeft vaak de keuze niet om een kwaliteitsvolle woning te huren. Terwijl het voor ons vanzelfsprekend is dat de overheid aan élke verhuurder zo’n conformiteitsattest zou vragen.”

Wat ook opvalt: veel mensen maken geen gebruik van hun rechten. Nochtans stuurt de Vlaamse overheid telkens een aanvraagformulier aan iedereen die vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staat. In 2020 kregen op die manier net geen 19.000 mensen een brief in de bus, toch reageerde minder dan de helft. Net geen 9.000 stuurden het aanvraagformulier ingevuld terug, van wie er 6.000 finaal groen licht kregen voor een huurpremie.

“De procedure is te log, zeker voor mensen die minder handig zijn in administratie", zegt Bjorn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Heel wat mensen doen een brief van de overheid niet open, uit angst voor facturen. Wie het wel doet, moet ook nog eens goed begrijpen wat van hem verwacht wordt. De correspondentie werd destijds aangepast in zo eenvoudige mogelijke, klare taal, maar voorlopig zonder succes.

Het aantal mensen dat een premie ontvangt is de voorbije jaren wel gestaag gestegen, zeker sinds 2019. Toen werden de voorwaarden versoepeld. Voortaan kwam zowat iedereen die op de wachtlijst staat in aanmerking, terwijl vroeger mensen met een iets hoger inkomen uit de boot vielen.

Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout wil verder gaan. Voor haar moet de wachttijd van vier jaar worden afgeschaft. Daarnaast vraagt Moerenhout een automatische toekenning van de huurpremies. “Wonen is een grondrecht”, zegt ze. “Als de overheid dat niet kan garanderen via sociale huisvesting, is het maar normaal dat ze voorziet in een tegemoetkoming.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wijst er op dat OCMW’s nu al inspanningen levert om mensen te begeleiden naar de huurpremie. Ook laat hij het Steunpunt Wonen onderzoeken waarom zoveel mensen hun premie niet benutten. De voorwaarden worden wat hem betreft niet versoepeld. “Als er meer mensen een premie krijgen, neemt de prijsdruk toe op de huurmarkt”, klinkt het op zijn kabinet.