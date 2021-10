Amper fractie bedienden krijgt thuiswerkvergoeding: dit moet u weten

Wat is die thuiswerkvergoeding ook alweer?

De thuiswerkvergoeding kwam er in maart vorig jaar, bij het uitbreken van de coronacrisis. Sindsdien kunnen werkgevers deze belastingvrije vergoeding betalen. De vergoeding is bedoeld om de bureaukosten van de werknemer thuis te dekken.

Om welk bedrag gaat het?

Het maximumbedrag ligt op 129,48 euro per maand, al werd dat bedrag in het tweede en derde kwartaal tijdelijk verhoogd naar 144,31 euro.

Wie krijgt die vergoeding?

Bedienden in bedrijven die thuiswerkdagen registreren, zouden in theorie een thuiswerkvergoeding kunnen krijgen. In werkelijkheid krijgt nog geen 6 procent van hen die vergoeding. Al is dat wel een forse stijging in vergelijking met vorig jaar, toen het om zowat 1,5 procent ging. In de steekproef van Securex voor dit onderzoek zaten meer dan 25.000 bedrijven en bijna 200.000 werknemers in de privé.

Hoeveel krijgen bedienden in de praktijk?

De meeste werkgevers betalen niet het maximumbedrag: gemiddeld gaat het om 78 euro. Slechts 5 procent van de werkgevers die een thuiswerkvergoeding voorzien, betalen dat maximumbedrag, of nog meer.

Hoe komt het dat slechts een fractie een thuiswerkvergoeding betaalt?

Niet elke onderneming die thuiswerkdagen registreert, betaalt ook een thuiswerkvergoeding. Securex wijst erop dat zij mogelijk een andere vergoeding betalen die de thuiswerkkosten dekt, zoals een forfaitaire onkostenvergoeding, of materiaal ter beschikking stelt. Voor nog andere werkgevers is het een manier om kosten te besparen: voor de dagen waarop het personeel thuiswerkt, schrappen ze de vergoeding voor woon-werkverkeer.

De cijfers wijzen er op dit moment nog niet op dat de thuiswerkvergoeding in de plaats komt van de vergoeding voor woon-werkverkeer. Het percentage bedienden dat een woon-werkvergoeding krijgt (43 procent) is al sinds begin vorig jaar stabiel.