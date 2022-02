Amper 2,7 procent: Belgische economie groeit traagste van hele Europese Unie

Enkele weken geleden raakte bekend dat de inflatie in ons land gestegen is naar 7,59 procent in januari, het hoogste niveau sinds augustus 1983. Volgens de berekeningen van de Commissie zal de inflatie de komende maanden zakken, maar wel hoog blijven, om tegen het einde van het jaar uit te komen op 4,3 procent. Die hoge inflatie wordt in ruime mate veroorzaakt door de hoge energieprijzen.

Slechts vijf eurolanden laten dit jaar een hogere inflatie optekenen. Daar zijn geen buurlanden van België bij. Voor de hele eurozone verwacht de Commissie een stijging van de prijzen met 3,5 procent.

België traagste groeier

De economische groei valt dit jaar wat terug ten opzichte van vorig jaar, toen de economie opnieuw opveerde na de klappen van de coronacrisis in 2020.

De oorzaken van de terugval zijn onder meer het grote aantal coronabesmettingen van de voorbije weken, die de gezondheidszorg in de lidstaten onder druk hebben gezet en over de hele economie voor personeelsuitval hebben gezorgd.

Ook de verstoringen van de toeleveringsketen - met bijvoorbeeld tekorten aan halfgeleiders - zullen nog zeker de eerste helft van dit jaar op de economie blijven wegen. De energieprijzen zullen eveneens hun impact blijven hebben.

De Belgische economie zou dit jaar met 2,7 procent moeten groeien. Dat is het laagste groeicijfer in de hele Europese Unie. De Belgische groei zou, met 2,2 procent, ook in 2023 bij de laagste in Europa blijven.

In Duitsland (+3,6 procent), Frankrijk (+3,6 procent) en Nederland (+3,0 procent) groeit de economie dit jaar een stuk sneller. Vorig jaar zat België nog in het Europese koppeleton, met een groei van 6,1 procent.