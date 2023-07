Amper 19 toen ze deelnam aan de Manson Family-moorden, nu komt ze na 53 jaar vrij: wie is Leslie Van Houten?

Eind jaren 60 ging Leslie Van Houten de geschiedenis en de cel in als een van de piepjonge handlangers van sekteleider, muzikant en moordenaar Charles Manson. Ze keerde langzaam terug naar de realiteit, en ruim vijftig jaar later is ze op vrije voeten. Hoe beleefde zij zelf die jaren van drugs, seks en bloedig geweld?

“Je kunt je moeder niet zomaar zeggen dat je nooit meer vrij zult komen”, zegt de 27-jarige versie van haar in een korrelig filmpje op YouTube. Het dateert van 1977 en ze heeft een voor die tijd als modieus geldend ponykapsel. Het is voor zo ver geweten het eerste interview vanuit een Californische gevangenis. Ja, erkent ze, haar doodstraf is dan wel omgezet in levenslang, en in de VS is levenslang over het algemeen letterlijk levenslang, maar toch erkent ze dat ze haar moeder heeft beloofd dat ze ooit weer vrij zal komen, of dat ze er op z’n minst alles voor zal doen.

“Ik heb haar dat eerder gezegd om haar hoop te geven, zonder er zelf echt in te geloven”, gaat ze voort. “Wij hebben een heel goede band. Mijn moeder is me elke week komen bezoeken, de voorbije zeven jaar. We zijn extreem close. Zij en mijn papa zijn echt prachtige mensen. Ik voel dat als ik ooit zou worden vrijgelaten, het zou zijn omdat ik het verdien. En als het niet zou gebeuren, dan zou ik daar wel mee kunnen omgaan. Dan blijf ik gewoon in de instellingen.”

Deze week was het zover. Ruim 53 jaar nadat ze op 19-jarige leeftijd deelnam aan twee door haar toenmalige goeroe Charles Manson bevolen moorden, werd de nu 73-jarige Leslie Van Houten voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis van Corona, nabij Los Angeles. “Er zijn geen excuses voor mijn daden”, sprak ze tijdens de laatste hoorzitting voor de commissie die over haar verzoek ging. “Ik wil me excuseren bij degenen die ik heb geschaad door mijn onwetendheid.”

Seks, drugs en geweld

Voor veel Amerikanen zal Leslie Van Houten, hoezeer ze ook op leeftijd is, altijd het meisje blijven van op dat ene beeld. Drie hippiemeisjes in korte rokjes en lange haren die zich met een als duivels gepercipieerde glimlach laten voorleiden, naar de hoorzitting en rechtbank die hen in 1972 uiteindelijk tot de doodstraf zal veroordelen.

V.l.n.r.: Susan Atkins, Patricia Krenwinkle en Leslie van Houten. Beeld Bettmann Archive

Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Linda Kasabian en zijzelf: alle vier hadden ze hun eigen verhaal, dat hen had doen weglopen van hun gescheiden babyboomouders. “Ik was op de ranch gekomen via andere mensen die daar waren geweest”, vertelde Leslie Van Houten in een op 29 juni 2002 door CNN uitgezonden interview met Larry King. “Ik behoorde niet tot degenen die fysiek verliefd op hem waren. Ik was meer gegrepen en gebiologeerd door zijn geest en de dingen die hij beweerde. Ik zat daarvoor al tot aan mijn nek in de hippiebeweging.”

De meisjes gaven zich over aan lsd, alcohol en vrije seks met Charles Manson en zijn mannelijke volgelingen. Beter dan ze het zelf ooit konden, werden hun onzekerheden in 2016 door de toen zelf pas 27-jarige Emma Cline beschreven in haar debuutroman De meisjes: ‘We likten aan batterijen om een metalige schok op onze tong te voelen, even sterk, werd beweerd, als één achttiende orgasme. Elke dag na school verzonken we automatisch in ons gebruikelijke middagritueel. Uren die we verkwistten aan dringende zaken als het uitvoeren van de tip om je haar te verstevigen met een mengsel van rauwe eieren of om je mee-eters te verwijderen met het puntje van een gesteriliseerde naald. Het doorlopende project van meisje-zijn vereiste bijzondere, nauwgezette aandacht.’

Charles Manson was een mislukte singer-songwriter die een tijdje had opgetrokken met Dennis Wilson van The Beach Boys. Hij schreef voor de band het als B-kantje opgenomen ‘Cease to Exist’, ook al werd zijn naam nergens vermeld. Samen met een aantal getrouwen had Manson zich van de wereld afgezonderd op de vaak als decor voor westerns gebruikte Spahn Ranch, waar hij zichzelf uitriep tot reïncarnatie van Jezus Christus en profeet van een imminente rassenoorlog.

Leslie Van Houten: “De hele filosofie op de ranch bestond erin ons af te sluiten van onze ego’s, onze eigen identiteit kwijt te raken en te doen wat ‘één worden met elkaar’ heette. Hij deed dat door onze families en alle dingen die ons waren aangeleerd in een slecht daglicht te stellen. Omdat de meesten van ons uit de middenklasse kwamen. Hij begon je uit te dagen met: ‘Zou je voor mij willen sterven?’”

Larry King: “Wanneer zei hij voor het eerst: ‘Laten we iemand het leven benemen’?”

Leslie Van Houten: “Niet lang voor de daadwerkelijke moorden. Hij zei dat hij het gevoel had dat hij de leiding moest nemen en de zwarten moest tonen hoe het moest. Dat ze het anders niet vanzelf zouden doen.”

Cultleider Charles Manson had zichzelf uitgeroepen tot reïncarnatie van Jezus Christus en profeet van een imminente rassenoorlog. Beeld AP

De moorden

Leslie Van Houten bleef achter op de ranch toen Patricia Krenwinkel, Susan Atkins en Linda Kasabian in de nacht van 8 op 9 augustus 1969 onder aanvoering van Mansons rechterhand Tex Watson naar de villa van Sharon Tate reden. De 26-jarige actrice was 8,5 maanden zwanger van regisseur Roman Polanski. Nadat Watson eerst de conciërge met een mes had gedood, deden de meisjes hetzelfde met Tate en drie aanwezige vrienden. Bij het verlaten van het huis schreef een van hen met een in bloed gedoopte vinger het woord pig op de voordeur, een verwijzing naar ‘Piggies’, een nummer waarmee The Beatles zich hadden afgezet tegen ‘de bourgeoisie’.

Larry King: “Weet je waarom ze Sharon Tate namen?”

Leslie Van Houten: “Nee, ik weet dat het iets te maken had met Terry Melcher, maar in die tijd wisten wij allemaal heel weinig.”

Melcher was een muziekproducer, vooral bekend voor zijn bijdrage aan ‘Mr. Tambourine Man’ en ‘Turn! Turn! Turn!’ van The Byrds in 1965. Hij had ooit interesse getoond in Manson als muzikant, maar wees hem af na getuige te zijn geweest van een gevecht onder invloed van alcohol en lsd. Melcher bewoonde toen nog de latere villa van Sharon Tate in Los Angeles. Manson was er meerdere keren komen aanbellen met ideeën voor nieuwe songs, maar werd telkens wandelen gestuurd.

Larry King: “Vertelden de anderen na hun terugkeer over de moorden?”

Leslie Van Houten: “Pat (Patricia Krenwinkel, red.) deed dat, de volgende ochtend. Het was spijtig en tragisch dat er geweld had moeten plaatsvinden, maar ik trok toen niet in twijfel dat het iets was dat had moeten gebeuren.”

De volgende avond gebood Manson de vier meiden, deze keer met Leslie erbij, in de auto te stappen. Vooraan zaten hijzelf, Tex Watson en Clem Grogan, een haveloze junk die in 1985 door een rechter vervroegd zou worden vrijgelaten met de woorden: “Hij was te stom en te verslaafd aan drugs om nog wat dan ook voor zichzelf te kunnen beslissen, het was Charles Manson die besliste wie zou leven of sterven.”

Die nacht werden uitbater Leno La Bianca, uitbater van een supermarkt in Los Angeles, en zijn echtgenote Rosemary de toevallige slachtoffers. “Manson zei tegen Tex dat hij moest garanderen dat iedereen iets deed”, zo vertelde Leslie Van Houten in 2002. “We gingen het huis binnen en ik denk dat ik toen pas voor het eerst echt begreep wat er te gebeuren stond. Die mensen waren erg bang. Pat en ik gingen naar de keuken. Tex zei dat we messen moesten brengen.”

Leslie Van Houten omklemde Rosemary LaBianca zodat Tex Watson haar lichaam kon bewerken met een mes. Daarna bracht zijzelf nog eens veertien messteken toe. Na de moorden werd in bloed op de muren ‘Rise’, ‘Helter Skelter’ en ‘Death to Pigs’ geschreven. Ze voelde zich op dat moment schuldig, zo beschreef ze in dat CNN-interview. Maar niet tegenover de slachtoffers: “Ik was verscheurd vanbinnen. Ik voelde dat ik een goede soldaat moest zijn tijdens deze missie die uitgevoerd moest worden, en dat was ik niet.”

Patricia Krenwinkle, Leslie Van Houten en Susan Atkins na hun arrestatie in 1970. Beeld Photo News

Summer of Love

De hele ‘Manson-familie’ zou eind 1969 worden gearresteerd op betichting van uiteindelijk negen moorden. Die zouden wereldwijd worden gepercipieerd als het einde van de zogenoemde Summer of Love en alles waar de hippiebeweging voor stond. Pas heel traag, na maandenlange isolatie in de gevangenis, kwamen de meiden beetje bij beetje terug tot de realiteit. “Het was een traag proces om weer te worden wie ik daarvoor was”, zei Leslie Van Houten.

Ze is nu de eerste Manson-volgelinge voor wie dezelfde vorm van clementie geldt als voor Clem Grogan. Susan Atkins overleed in 2009 in de gevangenis, Charles Manson deed dat in 2017, Linda Kasabian begin dit jaar. Als besje van 75 is Patricia Krenwinkel nu de laatste nog zittende ex-Manson-volgelinge en de langstzittende vrouwelijke gedetineerde in de staat Californië.

Toen Leslie Van Houten op 6 september 2017 voor de 21ste keer voor de paroolcommissie verscheen, gebeurde dat met dezelfde argumenten die nu de doorslag gaven: modelgevangene, op geen enkele manier nog te beschouwen als gevaar voor de samenleving, en vervuld van berouw. “Om u de waarheid te vertellen: hoe ouder ik word, hoe moeilijker het is”, sprak ze toen. “Om hiermee om te gaan en te beseffen wat ik deed.”