Amnesty komt met bewijzen van etnische zuivering Rohingya

Volgens Amnesty International past het regime van Myanmar in het noorden van de provincie Rakhine op grote schaal de tactiek van verbrande aarde toe. Myanmarese veiligheidsdiensten en milities leggen er volledige dorpen in de as en schieten blindelings op Rohingya die trachten te vluchten.

Amnesty analyseerde data van brandhaarden, satellietbeelden, foto’s en video’s en interviewde tientallen ooggetuigen in Myanmar en in vluchtelingenkampen over de grens in Bangladesh. In minder dan drie weken zijn meer dan 370.000 Rohingya over de grens gevlucht.

In de getuigenissen die Amnesty verzamelde komt een duidelijk patroon naar voren: veiligheidsdiensten omsingelen een dorp, schieten op burgers die in paniek wegvluchten en steken de huizen in brand.