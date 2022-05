Amnesty: ‘Djalali loopt risico ieder moment te worden geëxecuteerd’

Onlangs liet een Iraans persbureau weten dat Djalali ten laatste 21 mei wordt geëxecuteerd. Dat is nu zaterdag. Ahmadreza Djalali, een professor met Zweeds-Iraanse nationaliteit die ook in België les gaf, zit sinds april 2016 vast in Iran.

Amnesty’s onderzoek toont dat, ongeacht de aanvankelijke beweegredenen, de situatie eind 2020 veranderde en een gijzeling werd. Op dat moment begon in België het proces tegen Assadollah Assadi, die intussen is veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde bomaanslag in Frankrijk in 2018.

Iran wil Djalali ruilen voor Assadi. Het bericht van de deadline van 21 mei kwam er net op het moment dat de zaak van Assadi in beroep voor kwam in België.

Op Twitter is er sinds enkele dagen een profiel dat zich “de vrouw van Assadollah Assadi” noemt en brieven uit de Belgische gevangenis publiceert. De authenticiteit daarvan is moeilijk te achterhalen. In die teksten zou de veroordeelde zijn beklag doen over de omstandigheden van zijn gevangenschap.

Ook eerder al verbond Iran de twee zaken. In 2020 werd Ahmadreza Djalali in eenzame opsluiting geplaatst en kreeg hij te horen dat zijn executie over een week zou worden uitgevoerd. Dit was een paar dagen voordat de rechtszaak tegen Asadi in België begon.

Volgens Amnesty is de executie van Djalali toen uitgesteld na wereldwijde acties. Ook dit keer heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven dat uitstel mogelijk is.

Er loopt nog een tweede zaak waarin Iran een gevangenenruil kan gebruiken. Daarin is niet België, maar Zweden een partij. Hamid Nouri staat in Zweden terecht voor mogelijke betrokkenheid bij de bloedbaden in de Iraanse gevangenissen in 1988. Op 14 juli kent hij de uitspraak in deze zaak. Omdat Djalali de Zweeds-Iraanse nationaliteit heeft en zijn gezin in Zweden woont, denkt Iran Zweden zo onder druk te zetten.

“De Iraanse autoriteiten zetten het leven van Ahmadreza Djalali in als pion in een wreed politiek spel en lijken te dreigen met zijn executie omdat hun eisen niet worden ingewilligd”, zegt Diana Eltahawy van Amnesty International. “De autoriteiten proberen de rechtsgang in Zweden en België te belemmeren. Die twee landen moeten onderzoek voeren naar het misdrijf van gijzelneming.”

Iran, Zweden en België zijn allen partij bij het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, dat gijzeling strafbaar stelt.

Djalali’s vrouw Vida Mehrannia vecht al jaren voor haar echtgenoot. Ook zij zegt al die tijd al dat ze haar man als gijzelaar gevangen houden.