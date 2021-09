Amerikanen staan voor schut: door VS getrainde commando's pleegden coup in Guinee

Ongeveer een dozijn Amerikaanse groene baretten arriveerde al in juli in Guinee om er circa honderd man van de forces spéciales bij te spijkeren over contraterrorisme en samenwerking met civiele instituties, zo weet The New York Times te melden. De forces spéciales staan onder leiding van kolonel Mamady Doumbouya, die vorige week de coup leidde en nu de sterke man is in Guinee. Washington probeert te achterhalen of het waar is dat Doumbouya en zijn medeplichtigen de coup begonnen door in alle vroegte weg te sluipen van een militaire basis waar hun Amerikaanse instructeurs op dat moment nog lagen te slapen.

Het Amerikaanse legerhoofdkwartier voor Afrika, Africom, legt in een reactie aan The New York Times uit dat het plegen van een staatsgreep niet de bedoeling was van de lesprogramma’s in Guinee. Africom had naar eigen zeggen ook geen voorkennis over de coup, die door Washington publiekelijk is veroordeeld. Het opleidingsprogramma in Guinee is voorlopig in de ijskast gezet.

Volop aan de gang

Nieuw is het niet dat door de VS getrainde legerofficieren de macht grijpen in een Afrikaans land. In Mali, een buurland van Guinee, doorliep kolonel Assimi Goïta diverse opleidingen in de strijd tegen jihadisme alvorens hij in augustus vorig jaar een staatsgreep pleegde, een kunstje dat hij in mei van dit jaar herhaalde. Bijzonder aan Guinee is wel dat de staatsgreep er zich voltrok terwijl de Amerikaanse trainingsexcercitie nog volop aan de gang was.

Ongemakkelijk voor Washington zijn bovendien de via sociale media verspreide videobeelden waarop te zien is hoe sommige van de Amerikaanse militairen in Guinee op de dag van de coup samen met Guinese militaire escorts door de hoofdstad Conakry rijden, terwijl omstanders de omverwerping van president Condé vieren. Niks bijzonders, zo benadrukt Washington: de Amerikaanse militairen waren op weg naar de ambassade, ze hadden besloten zich daar terug te trekken toen ze hoorden dat er een staatsgreep gaande was. “Op geen enkele manier” zijn de VS betrokken geweest bij de coup, zo voegt de ambassade er voor de zekerheid aan toe.