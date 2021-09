Amerikanen staan stil bij aanslagen van 11 september 2001

Ook in het dorp Shanksville stortte een gekaapt vliegtuig neer. Dat gebeurde toen inzittenden de terroristen aan boord probeerden te overmeesteren. Dit toestel was vermoedelijk onderweg naar het Witte Huis of het parlementsgebouw in Washington DC.

President Joe Biden en first lady Jill zijn vandaag bij de herdenkingen op alle drie de rampplekken. Biden legt dezelfde route af als toenmalig president Barack Obama in 2011, tien jaar na de aanslagen. Die zal ook in New York aanwezig zijn. Oud-president Donald Trump gaat voor zover bekend niet naar een herdenking. Vicepresident Kamala Harris en haar man Douglas Emhoff gaan naar een andere bijeenkomst in Shanksville dan het presidentiële echtpaar. De vier zien elkaar later bij het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De herdenkingen vinden dit jaar plaats kort nadat de Verenigde Staten Afghanistan hebben verlaten. Het Amerikaanse leger viel dat land bijna twintig jaar geleden binnen omdat de extremistische Taliban, de toenmalige machthebbers, onderdak boden aan de groepering die achter de 11 september-aanslagen zat, al-Qaeda. De Taliban werden verdreven maar kwamen vorige maand weer aan de macht, enkele weken voor het vertrek van de Amerikanen.