Amerikaanse vrouw voorkomt nieuw schietincident en doodt man die vuur opent op tientallen feestgangers

De 37-jarige Dennis Butler is woensdag om het leven gebracht nadat hij een semi-automatisch wapen tevoorschijn haalde en zomaar in het rond begon te schieten op een verjaardagsfeestje, dat plaatsvond aan een appartementsgebouw in de stad Charleston. In totaal waren er zo’n 30 à 40 aanwezigen.

Butler reed eerder die avond al rond in de buurt van het appartementencomplex en had een waarschuwing gekregen dat hij trager moest rijden aangezien er spelende kinderen waren. De man vertrok vervolgens, maar kwam later terug met een wapen, parkeerde zijn auto voor het gebouw en begon te schieten.

Een vrouwelijke feestganger twijfelde geen seconde en schoot Butler neer. De man, die gekend was bij de politie, overleed ter plekke. “In plaats van weg te lopen van het gevaar, ging ze de dreiging niet uit de weg en heeft ze verschillende levens gered”, zegt de lokale politiechef Tony Hazelett over de daad. De politie meldt bovendien dat er geen aanklacht tegen de vrouw zal worden ingediend. Zo was ze de legale eigenaar van het wapen en volgde ze met andere woorden de Amerikaanse wetgeving.

He incident gebeurde amper een dag na de dramatische schietpartij in de Robb Elementary-basisschool in Uvalde, Texas. Daar schoot de 18-jarige Salvador Ramos maar liefst 21 mensen – 19 kinderen en 2 leraren – dood. De tragedie heeft de discussie over het beleid rond wapenbezit in de Verenigde Staten opnieuw opgerakeld.