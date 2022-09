Amerikaanse vrouw die zwanger is van foetus zonder schedel reist bijna 2.000 kilometer om abortus te laten uitvoeren

De 36-jarige Nancy Davis vernam eind juli, toen ze tien weken ver was in haar zwangerschap, dat haar kind aan acrania leed. Bij die aandoening wordt het schedeldak van de foetus in de baarmoeder niet gevormd, waardoor het kind uiteindelijk ter wereld zou komen zonder schedel. Doordat de hersenen niet goed ontwikkeld, noch beschermd zijn, overlijden kinderen met acrania amper enkele uren of dagen na de geboorte. Ook is er kans op een eerdere miskraam, met alle risico's vandien voor de gezondheid van de moeder.

Maar ondanks de duidelijke diagnose en de onbestaande overlevingskans van het kind, weigerde het ziekenhuis van de vrouw in Baton Rouge, Louisiana, een abortus uit te voeren. Volgens Nancy Davis kreeg ze te horen dat de artsen in het ziekenhuis niet het risico wilden lopen op vervolging. In Louisiana is abortus op slechts heel beperkte uitzonderingen na verboden sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni het federale recht op abortus vernietigde.

‘Mijn kind dragen om het te begraven’

Davis kloeg die situatie eind augustus aan, toen ze nog zwanger was, en riep het lokale parlement van haar staat op de uitzonderingen te verduidelijken. “Het komt erop neer dat ik mijn kind zou moeten dragen om het daarna te begraven”, zo zei ze op een persconferentie. Abortus kan volgens de wet in de staat als het kind buiten de baarmoeder niet levensvatbaar is, maar acrania is niet expliciet als uitzondering opgenomen. Volgens Davis wilde het ziekenhuis daarom geen abortus uitvoeren en zou ze naar een andere staat moeten reizen. Na haar oproep werd een crowdfunding opgezet, die bijna 40.000 dollar opbracht om alle kosten te dekken.

Aan The Guardian vertelt Davis nu dat ze begin september naar New York is gereisd – bijna 2.000 kilometer van haar woonplaats – en daar een succesvolle abortus heeft laten uitvoeren. In de staat is abortus wel nog toegelaten. De auteur van de abortuswet van Louisiana, staatssenator Katrina Jackson, houdt ondertussen vol dat Davis een abortus had kunnen krijgen onder de uitzonderingsregels.

Schrijnende situaties

In 12 van de 50 Amerikaanse staten is abortus sinds de beslissing van het Hooggerechtshof ondertussen volledig verboden, op enkele zeer strenge uitzonderingen na. Nog eens zoveel staten lopen procedures en rechtszaken om een verbod in te voeren, blijkt uit een telling van The New York Times, en de kwestie staat in verschillende staten ook op de agenda van de tussentijdse verkiezingen van november. De verboden leidden de afgelopen maanden al tot schrijnende situaties, waarbij ook jonge slachtoffers van bijvoorbeeld een verkrachting verplicht werden het kind te blijven dragen tot de geboorte.

Zo moest een 10-jarig meisje uit Ohio dat verkracht was uiteindelijk naar Indiana reizen voor een abortus. Een 16-jarige meisje uit Florida werd door de rechter dan weer “niet matuur genoeg” bevonden om zelf te beslissen of ze een abortus zou laten uitvoeren, en verplichtte haar het kind te houden.