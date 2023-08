Amerikaanse toeristen hebben zo hun manieren om met een hittegolf om te gaan. En Europeanen snappen die niet altijd

“Er is een opvallend contrast tussen hoe Amerikanen en Europeanen omgaan met een hittegolf”, stelde de Amerikaanse Chloe Madison deze zomer verbouwereerd vast. Tijdens een lunch onder de hete middagzon in Positano, een glamoureuze stad aan de Amalfikust, hadden zij en haar vriend Colin Pinello behoefte aan ijswater. In hun thuisland de Verenigde Staten is een grote waterkruik gevuld met ijsblokjes een evidentie zodra je gaat zitten in een restaurant als het heet is. Je hoeft er zelfs niet om te vragen.

Zo niet in Italië. Terwijl de Europeanen om hen heen onaangedaan leken door de temperaturen, voelden de Amerikanen zich uitgedroogd. “Water was iets waar we continu om moesten vragen”, zei Madison. En als ze om ijs vroegen kregen ze “maar een paar blokjes”.

In de VS was men zodanig geschokt over die situatie dat The New York Times erover berichtte en er een etiquettespecialiste bij haalde. “IJsblokjes zijn niet gebruikelijk in Europa”, beaamde Viviane Neri, directrice van het Zwitserse Institut Villa Pierrefeu. “Soms zijn de restaurants verplicht om kraanwater te serveren, maar ze vragen er toch geld voor omdat ze de fles en het glas moeten afwassen.”

Nu Amerikaanse toeristen deze zomer in groten getale terugkeren naar Europa en de hittegolven hier records vestigen, botsen de Amerikaanse gevoeligheden om koel te blijven met de Europese normen.

Los van de ijsblokjes kampen Amerikanen met de vraag wat je aan moet trekken. Zelfs met de hitte is het misschien niet aan te raden om de comfortabele korte broeken, T-shirts en teenslippers te dragen die sommige mensen in de Verenigde Staten dragen naar een diner of het theater.

Sommige fashion faux pas blinken uit - strandkleding in een stadsstraat, afgeknipte shorts en croptops in een chic restaurant. De kosten kunnen meer zijn dan een vieze blik: chique restaurants en zelfs bars kunnen je weigeren omdat je je te casual kleedt. Vraag maar in Knokke.

Stefano Lodi, manager van Hotel Brunelleschi in Firenze, zegt dat hij elke zomer mensen wegstuurt uit het sterrenrestaurant van het hotel omdat ze in korte broek aankomen (ondanks de instructies van het tegendeel op de reserveringsbevestiging). Ook andere toeristische plekken, zoals kerken, hebben tot verrassing van veel Amerikanen zowaar kledingvoorschriften: geen korte shorts, geen croptops. Sportkledij of sneakers zijn ook uit den boze.

Voor Amerikanen die helemaal ‘Europeaan onder de Europeanen’ willen zijn, heeft The New York Times nog wat meer advies. Zoals: pas op met smalltalk en persoonlijke vragen stellen aan vreemden. Wees niet verbaasd dat veel Europeanen nog roken op openbare plaatsen. En ten slotte het standaardadvies voor Amerikanen: “Wees minder luidruchtig.”