Amerikaanse toekomst TikTok weer stapje onzekerder na verhoor topman in Congres

Zelfs de pauze is spektakel. Na een urenlange sessie schorst het Amerikaanse Congres donderdag de ondervraging van Shou Zi Chew, CEO van TikTok, om even op adem te komen. Precies op dat moment verdwijnen twee eerder besproken, gewelddadige video’s van het socialemediaplaform. Hoe kan dat, wil afgevaardigde Tony Cárdenas bij terugkeer weten: wekenlang waren ze ongehinderd toegankelijk, maar nu “u er persoonlijk op wordt gewezen” handelt TikTok ineens razendsnel?

Chew zegt iets over de “enorme uitdaging” waar TikTok voor staat en belooft “meer te investeren” in het verwijderen van gevaarlijke content. Cárdenas’ blik blijft sceptisch.

Een tekenende confrontatie was dit, op de eerste hoorzitting van Chew voor het Amerikaanse Congres: de TikTok-CEO geeft antwoorden waarvan hij hoopt dat de Congresleden ze willen horen, maar die blijven onvermurwbaar. “Dit was geen leuke dag”, concludeert Republikein Russ Fulcher uit Idaho. “Dat weet ik. Maar het was ook geen leuke dag voor ons.”

De Verenigde Staten uiten al langer grote zorgen over de veiligheid van TikTok, vanwege de jonge gebruikers en de invloed van China op het platform. TikTok is gevestigd in Los Angeles en Singapore, waar ook CEO Chew vandaan komt, maar eigendom van het Chinese moederbedrijf ByteDance. Vorige week dreigde president Joe Biden nog met een verbod tenzij TikTok zich daarvan losmaakt. Ambtenaren hebben de app al verplicht moeten verwijderen, net zoals ook in België het geval is.

‘Wij hebben niets gegeven’

Aan de relatief onbekende Shou Zi Chew (40) was donderdag de taak om uit de schaduw te treden en de Amerikaanse zorgen te verlichten. Hij had het zwaar. “Uw platform moet verboden worden”, zei Republikein Cathy McMorris Rodgers. Zo opende ze de hoorzitting.

Voor TikTok staat er veel op het spel. De app telt zo’n miljard wereldwijde gebruikers, van wie ruim 150 miljoen in de VS. Een Amerikaans verbod zou voor het bedrijf een ramp zijn, maar tegelijkertijd is China faliekant tegen een geforceerde verkoop.

De Republikeinen en Democraten in het Congres hakten donderdag eensgezind op Chew in. Grootste nadruk lag op de veiligheid van gebruikersinformatie voor de datahonger van China. Hoewel TikTok daar niet beschikbaar is – wat Chew herhaaldelijk benadrukte – valt eigenaar ByteDance wel onder Chinese wetgeving. De zorg is dat ByteDance de druk niet zal kunnen weerstaan om data te delen.

“Ik heb geen bewijs gezien dat de Chinese overheid toegang heeft tot onze data”, verzekerde Chew. “Zij hebben ons er nooit om gevraagd, wij hebben niets gegeven.” Hij probeerde TikTok met man en macht neer te zetten als “Amerikaans bedrijf, op Amerikaanse grond, gerund door Amerikaans personeel”. Democraat Anna Eshoo noemde dat “belachelijk”.

Gevaarlijk gedrag

De andere grote gedeelde zorg donderdag: de invloed van TikTok op Amerikaanse kinderen. Politici van beide partijen haalden voorbeelden aan van video’s waarin wordt aangespoord tot gevaarlijk gedrag, eetstoornissen of zelfs zelfmoord – allemaal ongecensureerd beschikbaar. In de zaal zaten de ouders van een 16-jarige tiener die zijn leven beëindigde na het bekijken van uren aan dergelijke video’s.

In twee andere video’s werden zelfs leden van de parlementaire ondervragingscommissie bedreigd. “U verwacht dat wij geloven dat u in staat bent om de data, privacy en veiligheid van 150 miljoen Amerikanen te bewaken”, zei Republikein Kat Cammack, “terwijl u de mensen in deze kamer niet eens beschermt.” Die video’s waren na de pauze plots verdwenen.

De hoop dat het bedrijf met een publiek optreden de Amerikaanse zorgen kan wegnemen, zal bij TikTok na vandaag definitief zijn verdampt. “Shou was voorbereid om vragen vanuit het Congres te beantwoorden”, zei woordvoerder Brooke Oberwetter achteraf tegen CNN. “Helaas werd de dag gedomineerd door politiek theater.” De Amerikaanse toekomst van TikTok is weer een stapje onzekerder geworden.

Eén ding heeft Chew donderdag, in de woorden van Republikein August Pfluger, wel voor elkaar gekregen – iets wat in Washington D.C. al jaren niemand is gelukt: “U hebt Republikeinen en Democraten weten te verenigen”, zei hij, “zij het voor één dag.”