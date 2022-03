Amerikaanse spionagebazen: ‘Poetin kan zich niet veroorloven deze oorlog te verliezen’

De inlichtingendiensten, die de Russische invasie goed voorspelden, kwamen met hun sombere analyse tijdens een hoorzitting dinsdag in het Huis van Afgevaardigden. Ze voorzien dat Poetin zich niet zal laten afschrikken door de verliezen op het slagveld en de sancties en er de komende weken vol voor zal gaan om Oekraïne op de knieën te dwingen.

“Ik denk dat Poetin nu boos en gefrustreerd is”, aldus CIA-directeur William Burns, een oud-ambassadeur in Moskou. “Hij zal waarschijnlijk zijn inspanningen opvoeren. Hij zal proberen om het Oekraïense leger zo hard te treffen dat het niet meer kan vechten, zonder rekening te houden met burgerslachtoffers. De komende weken worden smerig.”

Avril Haines, de overkoepelende baas van de diverse spionagediensten, zei dat de Russische leider de strijd in Oekraïne beschouwt “als een oorlog die hij zich niet kan veroorloven te verliezen”. Volgens Haines zullen de economische, politieke en militaire verliezen voorlopig geen effect hebben op Poetin.

Ze sluit niet uit dat de Russische president ooit een deal over beëindiging van de oorlog accepteert, maar voorlopig zit dat er niet in. “Onze deskundigen zijn van mening dat het onwaarschijnlijk is dat Poetin zich zal laten afschrikken door dergelijke tegenslagen”, aldus Haines, Director of National Intelligence (DNI). “In plaats daarvan kan hij overgaan tot escalatie, in wezen het verdubbelen van de inspanningen.”

Zware verliezen

De baas van de inlichtingendienst van het Amerikaanse leger, DIA-directeur Scott Berrier, schatte dat in bijna twee weken oorlog tussen de 2000 en de 4000 Russische soldaten zijn gedood. Het is voor het eerst sinds de invasie begon dat zo’n hoge Amerikaanse functionaris met dit forse aantal komt. Hiermee zou de oorlog nu al bloediger zijn dan de twee Russische campagnes ruim twintig jaar geleden in Tsjetsjenië.

Moskou gaf vorige week de zware verliezen in Oekraïne toe maar noemde toen een lager aantal. In de eerste week zouden volgens de Russen 498 militairen zijn verloren. Volgens Burns heeft Poetin zich lelijk verkeken op de oorlog. De CIA-topman zei dat de Russische president er heilig van overtuigd was dat het Oekraïense leger zwak was en dat de Russen een snelle en beslissende overwinning zouden boeken, met weinig verliezen.

Het Pentagon schat dat de invasiemacht van ruim 170.000 man al zo’n 5 procent heeft verloren aan militair materieel en militairen in de onverwacht felle strijd met de Oekraïners. Volgens Burns ging Poetin er ook vanuit dat Europa, onder andere Duitsland en Frankrijk, zich niet zo hard zou opstellen en dat de Russische economie de sancties aan zou kunnen.

“Hij trok ten strijde op basis van een aantal veronderstellingen die hem deden geloven dat de situatie deze winter gunstig was voor Rusland om geweld te gebruiken tegen Oekraïne”, aldus de CIA-directeur. “Op elk punt had hij het bij het verkeerde eind.”

Nieuw konvooi

De spionagediensten, die maandenlang waarschuwden voor de Russische troepenopbouw aan de grens, geven ruiterlijk toe dat ze in het duister tasten waar Poetin op uit is in Oekraïne. Heeft hij alleen zijn zinnen gezet op het innemen van Oost-Oekraïne of wil hij het hele land bezetten?

Haines: “Wat nu onduidelijk is, is of Rusland een plan wil uitvoeren om geheel Oekraïne of het grootste deel in te nemen. Dat zou meer middelen vergen, zelfs nu het Russische leger is begonnen met het versoepelen van de regels op het strijdtoneel om hun militaire doelstellingen te bereiken.” Ze doelde met dat laatste op de zware bombardementen die de Russen uitvoeren op diverse steden.

Dat de komende weken ‘smerig’ zullen worden, blijkt ook uit berichten dat een nieuw militair konvooi van de Russen afstevent op de hoofdstad Kiev. Deze strijdmacht rukt volgens een hoge Pentagon-functionaris op vanuit het noordoosten. Dit konvooi ontwijkt de steden Charkiv en Tsjernihiv, waar al vanaf het begin van de invasie zware strijd wordt geleverd, om zo snel mogelijk Kiev te bereiken.

“Dit is een route waarlangs wordt opgerukt waar we de laatste tijd niet veel van hadden gezien”, aldus de Pentagon-functionaris tegen het legerblad Stars and Stripes. Tot nu toe trok een ander konvooi, dat vanuit het noordwesten naar Kiev trekt, de meeste aandacht. Deze colonne van 64 kilometer lang zou volgens de VS echter om onduidelijke redenen geen haast maken om Kiev te bereiken en zelfs stilstaan.