Amerikaanse Senaat keurt ambitieus investeringsprogramma voor klimaat goed

Bedoeling van het pakket aan maatregelen is om te investeren in klimaatoplossingen die de uitstoot van emissies moeten terugdringen met 40 procent tegen 2030. Daarnaast zal het ook toelaten dat de overheid voor de eerste keer onderhandelt met farmaceutische bedrijven over de kostprijs van geneesmiddelen.

Alle vijftig Republikeinse senatoren stemden tegen. Alle vijftig Democratische senatoren stemden voor. Vice-president Kamala Harris zorgde als voorzitter met haar stem voor een 51-50 uitslag. “Dit is een fantastische dag”, reageerde zij na de stemming. “Ik denk dat er geen enkele twijfel is wanneer je stilstaat bij het historische werk dat gebeurd is.”

Ook Democratisch senator Brian Schats (Hawaii) vond de gebeurtenis historisch. “Hier vechten we al decennia voor”, zei hij met tranen in de ogen. “Nu kan ik mijn kinderen in de ogen kijken en zeggen dat we echt iets doen aan het klimaat.”

Democratisch succes

Daardoor kunnen de democraten enkele zeer belangrijke dossiers voor hun president Joe Biden door de Senaat krijgen. Het gehele pakket aan maatregelen moet nu nog naar het Huis van Afgevaardigden voor goedkeuring. Een pakket voor meer dan 400 miljard dollar mag dan veel klinken, president Biden zag het initieel nog groter. Hij lanceerde zijn Build Back Better Act destijds met een budget van 3,5 biljoen dollar in het achterhoofd.

De Democraten zagen zich echter genoodzaakt het pakket stukje bij beetje af te bouwen door het verzet van twee van hun eigen senatoren, Joe Manchin (uit West-Virginia) en Kyrsten Sinema (uit Arizona). Manchin ging twee weken geleden akkoord met een afgezwakt pakket, Sinema keerde haar kar dit weekend. Plots hadden de Democraten toch een kans om hun Inflation Reduction Act door de Senaat te krijgen dit weekend.

Zo scoren de Democraten toch nog een onverwachte voltreffer voor de tussentijdse verkiezingen in november. Daarin dreigen ze de meerderheid kwijt te spelen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Opiniepeilingen tonen dat ze in de min staan. Reden voor de onvrede van veel stemmers is volgens analisten de inflatie die zich laat voelen. Dat het nieuwe pakket aan maatregelen nu rechtstreeks naar de inflatie verwijst, is dan ook geen toeval.