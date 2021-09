Amerikaanse Pentagon geeft toe: per ongeluk tien onschuldige mensen gedood bij drone-aanval Kabul

“We zijn er zeker van dat we succesvol het doelwit hebben geraakt”, aldus het Amerikaanse leger na de operatie van 29 augustus, waarbij 10 Afghaanse burgers om het leven kwamen. De explosies die volgden op de droneaanval, “wezen op de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid explosief materiaal” in de auto. Die hebben misschien tot extra slachtoffers geleid, zo verdedigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aanvankelijk de droneaanval. Die bewering trekt het Pentagon, waar Defensie zetelt, nu terug.

Tijdens de operatie volgde het Amerikaanse leger urenlang een witte auto nadat deze een vermoedelijk onderduikadres van terreurgroep Islamitische Staat had verlaten. Defensiefunctionarissen geloofden dat de auto geladen was met explosieven voor een “imminente terreuraanval”. Maar het was in feite hulpverlener Zamarai Ahmadi die achter het stuur zat en waterflessen vervoerde voor zijn familie. Dat blijkt nu uit de verklaring van het Pentagon en uit videobeelden verkregen door onder meer The Washington Post.

“Het is onwaarschijnlijk dat het voertuig en de doden banden hadden met IS-K (Afghaanse tak van Islamitische Staat, KL) of een directe bedreiging vormden voor de Amerikaanse strijdkrachten”, geeft de Amerikaanse generaal Kenneth “Frank” McKenzie vrijdag toe tijdens een persconferentie van het Pentagon. “Ik betuig mijn diepste medeleven aan de familie en vrienden van de slachtoffers”, aldus McKenzie. Volgens de generaal zijn de VS “de mogelijkheid aan het onderzoeken” om de families van de slachtoffers te compenseren.

Door de droneaanval die volgde, kwamen naast Ahmadi ook nog zeven kinderen en twee andere volwassenen om het leven. De droneaanval was de tweede vergeldingsactie van de Amerikanen voor de dodelijke bomaanslag enkele dagen eerder bij de luchthaven van Kaboel. Die terreuraanval werd opgeëist door IS-K.