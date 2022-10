Nieuws Verenigde Staten

Amerikaanse parlementscommissie wil Trump dagvaarden voor rellen Capitool in 2021

Vertegenwoordiger Bennie Thompson, Democraat uit Mississippi en voorzitter van de commissie. Beeld REUTERS

Het 6 januari-panel, de parlementaire commissie die de bestorming van het Amerikaanse Capitool onderzoekt, wil de voormalige president Donald Trump oproepen om onder ede te getuigen. Ze willen hem ondervragen over zijn rol in de gebeurtenissen. Dat meldt The New York Times.