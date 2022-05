Amerikaanse opiniemakers over abortusrecht: ‘Democraten verwachten nu de hel van ‘The Handmaid’s Tale’’

De VS lijken een stap terug in de tijd te zetten. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zou de twee rechterlijke uitspraken die een federaal recht op abortus in de Verenigde Staten garanderen, willen vernietigen. Dit zeggen vijf opiniemakers uit de VS over de kwestie.

CNN, Jill Filipovic: ‘Cultuur waarin vrouwen worden behandeld als vaten voor het baren van kinderen’

‘Veel waarnemers van het Hooggerechtshof, waaronder ikzelf, hadden deze uitkomst voorspeld, maar toch is het een verpletterende klap om het zwart op wit te lezen”, schrijft journalist en auteur Jill Filipovic bij CNN. “En het is verwoestend om de consequenties te overwegen die nog moeten komen.”

Ze vraagt zich af wat het zal betekenen “om als Amerikaanse vrouw te leven in een land dat duidelijk heeft gemaakt dat het je niet als een gelijkwaardig burger ziet, een land dat het meest basale, intieme recht om te beslissen wat er in je eigen lichaam gebeurt, niet erkent”.

Ze wijst erop dat er alvast meer vrouwen zullen overlijden door zwangerschapsproblemen. Daarvoor verwijst de journalist naar een onderzoeker die schat dat een abortusverbod kan leiden tot een stijging van de moedersterfte met maar liefst 21 procent.

Jill Filipovic: ‘Een einde aan legale abortus betekent natuurlijk ook dat meer vrouwen gedwongen worden om ongewilde zwangerschappen te doorgaan.’ Beeld rv

“Het betekent waarschijnlijk ook dat vrouwen in de cel zullen belanden voor vermeende abortussen. Het betekent bijna zeker dat vrouwen gedood of gewond zullen raken bij pogingen om de abortus zelf uit te voeren. En een einde aan legale abortus betekent natuurlijk ook dat meer vrouwen gedwongen worden om ongewilde zwangerschappen te doorgaan en dat sommige van die vrouwen kinderen moeten opvoeden die ze zich niet kunnen veroorloven of waar ze niet op voorbereid waren.”

Maar beperkende abortuswetten treft vooral alle vrouwen, zwanger of niet, benadrukt Filipovic. “Ze voeden een cultuur van vrouwenhaat, waarin vrouwen de meest elementaire rechten op lichamelijke autonomie en zelfbeschikking worden ontzegd, en in de eerste plaats worden behandeld als zwangerschapsvaten, niet als autonome menselijke wezens.”

Fox News, Tucker Carlson: ‘Roe v. Wade is de meest beschamende rechterlijke beslissing van de laatste eeuw’

Fox News-presentator Tucker Carlson ziet de uitspraak uit 1973 die tot een federaal abortusrecht leidde dan weer als “een nieuwe reden om Amerikanen elkaar te laten haten”.

“Als je goed luistert naar de leiders van de Democratische Partij – en dat doen we – zou je denken dat Amerika is gebouwd op één enkele rechterlijke beslissing uit 1973”, schrijft Carlson.

“Gisteren beschreef een Democraat het Roe-besluit als ‘heilig’ en dat is niet overdreven. Voor veel Democraten is het heilig. Ze zullen je vertellen, en ze menen het, dat dit land niet verder kan. Zonder Roe, zal de duisternis neerdalen. Amerika zal terugkeren naar slavernij en kannibalisme en andere vormen van hobbesiaanse ellende die zo gruwelijk zijn dat ze het beste beschreven kunnen blijven. Tussen een mooie nieuwe morgen en de hel van The Handmaid’s Tale, staat alleen Roe v. Wade. Dat vertellen ze je nu via allerlei kanalen.”

Fox News-presentator Tucker Carlson: ‘Tussen een mooie nieuwe morgen en de hel van 'The Handmaid’s Tale', staat alleen Roe v. Wade. Dat vertellen ze je nu via allerlei kanalen.’ Beeld AFP

De conservatieve presentator gaat verder in op het besluit uit de jaren 70 en noemt het “de meest beschamende rechterlijke beslissing van de laatste eeuw”. Hij herinnert zijn lezers eraan dat het doel van het Hooggerechtshof is om de Grondwet te interpreteren, en dat abortus in de grondwet niet genoemd wordt.

“Elk onderdeel ervan, van de verzonnen grondwettelijke rechtvaardiging tot de betekenisloze parameters, drijft de spot met het idee van nuchtere rechtspraak. Roe is een verzinsel, en als je het niet gelooft, lees het dan 49 jaar later nog eens. Ga je gang en probeer het. Het zal je doen blozen.”

Carlson noemt het nationale abortusrecht dan ook “de triomf van politieke trends over de wet”.

The New York Times, Michelle Goldberg: ‘Je hebt nog niets gezien’

Tijdens een podcast van The New York Times gaat columnist Michelle Goldberg dieper in op de verdeeldheid in de VS die nu weer bovendrijft.

“We zijn nog steeds bitter verdeeld. En het lijkt mij dat je nog niets gezien hebt. Het land zal nog veel meer gepolariseerd raken, vooral omdat mensen in rode staten (Republikeinse staten, KL) proberen te voorkomen dat “hun vrouwen” naar blauwe staten (Democratische staten, KL) gaan om abortussen te laten doen.”

Goldberg haalt ook haar eigen ervaringen boven van haar bezoeken aan landen waar abortus illegaal is. “Daar zie je toch dat het beste argument tegen een abortusverbod is hoe het er in de praktijk uitziet, toch? Denk aan vrouwen die vervolgd worden of in het ziekenhuis worden opgenomen. Zodra mensen zien wat dit doet, ontstaat er een momentum voor herroeping.”

Daarom zijn er volgens de columnist de laatste jaren maar heel weinig landen geweest die abortusrechten hebben teruggedraaid, en veel meer landen die ze hebben geliberaliseerd. “Maar het duurt een tijdje. Ik denk dat door het einde van Roe v. Wade, en het aannemen van een totaal abortusverbod in veel staten, mensen zullen zien hoe het eruit ziet in de praktijk, en dat er een terugslag zal zijn.

“Maar de levens van veel mensen zullen al geruïneerd zijn voor dat gebeurt.”

Beeld AFP

The Wall Street Journal: ‘Het lek naar de media is bedoeld om de rechters te intimideren’

De opinieredactie van The Wall Street Journal vraagt zich vooral af wie de conceptnota van het Hof lekte aan de media: “Wie heeft er baat bij?” Het Hof bevestigde dinsdag al dat het gelekte ontwerp van rechter Samuel Alito echt is, dus betwijfelt de krant dat het lek afkomstig is van de vijf opperrechters in de conservatieve meerderheid. “Wat zouden zij te winnen hebben?”

Volgens hen is het waarschijnlijk iemand die tegen het meerderheidsstandpunt is. Iemand die druk van buitenaf wil uitoefenen op het Hof om een van de rechters om te doen keren, en een grondwettelijk recht op abortus te handhaven.

“Deze publieke woede is bedoeld om de rechters te intimideren en, als dat niet werkt, om abortus te gebruiken om de aandacht af te leiden van Democratische beleidsmislukkingen. De beste reactie van het Hof zou zijn om de politieke gevolgen te negeren en zich te concentreren op de wet.”

Zo ver zal het overigens niet komen, volgens de schrijvers. “Ons vermoeden is dat het lek averechts zal werken bij het Hof. Een rechter die nu zijn stem wijzigt, zou belachelijk worden gemaakt omdat hij onder de druk bezwijkt. Het zou ook uitnodigen tot meer lekken in de toekomst, en dat zou het Hof de das omdoen.”

“Het is een ongekende schending van vertrouwen, en wellicht een met voorbedachte rade”, besluiten de opiniemakers.

The Guardian, Mona Eltahawy: ‘Blank en christelijk rechts heeft hier bijna 50 jaar aan gewerkt, en ze hebben gewonnen’

“Een deel van mij denkt: dit is een verdomde ramp. Maar het andere deel van me wist dat dit ging gebeuren”, zegt Mona Eltahawy, de auteur The Seven Necessary Sins for Women and Girls, bij The Guardian. “Vanaf het moment dat Trump werd gekozen, wisten we dat dit eraan zat te komen. Blank en christelijk rechts heeft hier bijna 50 jaar aan gewerkt, en ze hebben gewonnen.”

Eltahawy vertelt hoe ze in Egypte een illegale abortus had in 1996 en dan nog eens in de VS in 2000. “Ik kan niet geloven dat mijn verleden het heden wordt in de Verenigde Staten. Dit is het machtigste land ter wereld, en dit fundamentele recht voor zwangere mensen wordt weggenomen.”

Een veilige abortus wordt volgens Eltahawy een voorrecht voor degenen die het zich kunnen veroorloven. Maar mensen van kleur of uit de arbeidersklasse zullen dat niet doen.

“Al sinds ik vanuit Egypte naar de VS ben verhuisd, zeg ik dat de Verenigde Staten een theocratie zijn, maar niemand let erop. Christelijk rechts is machtiger in de VS dan het Moslimbroederschap in Egypte ooit had durven dromen.” Het wordt gewoon als minder gevaarlijk beschouwd omdat ze overwegend blank en christelijk zijn, zegt de schrijfster.

“En als feministe moet ik ook wijzen op de rol van vrouwen in het creëren van deze theocratie. Kijk naar opperrechter Amy Coney Barrett. Het zijn niet alleen mannen die onze abortusrechten afnemen.”