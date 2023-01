Amerikaanse media schrijven droneaanval op militair complex in Iran toe aan Israël

De droneaanval leidde zondag tot veel speculatie. Berichten wezen Israëli’s, Koerden, Amerikanen en zelfs Oekraïne aan als mogelijke dader. Functionarissen van de Verenigde Staten waren er zondag heel snel bij te ontkennen dat Amerika iets met de actie te maken had. De Amerikanen hadden kennelijk wel met Israël gebeld, want The New York Times citeerde zondagavond Amerikaanse bronnen “met kennis van gesprekken tussen Israël en de VS”, die verklaarden dat de aanval inderdaad het werk van de Mossad was geweest, de Israëlische geheime dienst. Israël zelf heeft de aanslag niet opgeëist.

De Mossad heeft al vaker toegeslagen op Iraans grondgebied. The New York Times heeft een lijstje van aanslagen van de afgelopen twee jaar. Israëlische drones troffen een fabriek van centrifuges voor verrijking van uranium in Teheran, een centrum voor productie van Iraanse drones in Kermanshah en een ‘zeer gevoelig’ centrum voor ontwikkeling van raket-, drone- en nucleaire technologie.

De aanslag van zaterdag zou de eerste zijn onder de nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu. Hij zet daarmee het beleid van zijn voorgangers Naftali Bennett en Yair Lapid voort, maar ook zijn eigen beleid. Volgens The Wall Street Journal heeft Netanyahu tijdens zijn vorige ambtstermijnen van 2009 tot 2021 al goedkeuring gegeven aan enkele droneaanvallen.

‘Prijskaartje’

Bennett noemde de rechtstreekse aanvallen op Iran een ‘prijskaartje’ waarmee Palestijnse aanvallen op Israëli’s werden bestraft. Hij sprak altijd van de Octopus Doctrine, waarbij de Palestijnse milities de armen zijn, maar Iran het hoofd van de octopus.

"Iran's "Shahed" production plant was unharmed in overnight blasts" - Defense Express.



addition, Iran places all critical and important production facilities underground.

Gerichte aanvallen op vaak geheime militaire installaties moeten Iran duidelijk maken dat Israël op de hoogte is van alles wat in Iran gebeurt. De aanval had kennelijk geen rechtstreeks verband met de drones die Iran aan Rusland levert voor de oorlog in Oekraïne. The New York Times meldt dat de aanval alleen te maken had met Israëls eigen veiligheid.

Israël is heel terughoudend om partij te kiezen in de oorlog in Oekraïne. Het heeft volgens The Wall Street Journal een stilzwijgend akkoord met Rusland, dat oogluikend toestaat dat Israël Iraanse doelen in Syrië aanvalt, en die verstandhouding wil Israël niet bederven. Aanslagen zoals die van zaterdag hebben indirect wel een effect op de Iraanse wapensteun aan Rusland, constateert de krant.

Shahab-raket

Isfahan, dat in het midden van Iran ligt, staat bekend als een centrum voor de bouw en ontwikkeling van raketten, waaronder ook de Shahab-raket voor middellange afstand waarmee Iran doelen in Israël zou kunnen raken. In Isfahan zijn ook vier kleine nucleaire onderzoekscentrales, maar The New York Times benadrukt dat de aanval “niets met nucleaire doelen te maken had”.

Het Iraanse ministerie van Defensie meldde de aanval zondag meteen. Een van de drie drones zou door de Iraanse luchtverdediging zijn neergeschoten, de andere twee zouden zijn ontploft voordat zij het gebouw raakten. Satellietbeelden toonden zondag inderdaad minieme schade aan het dak van de fabriek, die volgens Iran inmiddels weer in bedrijf is. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.