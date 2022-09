Amerikaanse legerarts en echtgenote beschuldigd van spionage voor Rusland: ‘Wilden medische informatie over Amerikanen doorgeven’

Jamie Lee Henry en haar echtgenote Anna Gabrielian zijn door een Amerikaanse rechtbank in staat van beschuldiging gesteld, zo blijkt uit juridische documenten die zijn vrijgegeven. Volgens de akte van beschuldiging hebben Henry en Gabrielian, anesthesist in het Johns Hopkins-ziekenhuis, samengespannen om geheime informatie door te geven aan Rusland.

De 39-jarige Henry werkt als legerarts in de rang van majoor in het militair kamp Fort Bragg in North Carolina en had volgens Amerikaanse media het op een na hoogste veiligheidsniveau. Daarmee had Henry toegang tot geheime documenten met gevoelige informatie over zowel Amerikaans militair personeel als beleid. Henry raakte in 2015 bekend toen ze zich outte als transpersoon en ze als eerste Amerikaanse militair toestemming kreeg om officieel haar naam te veranderen en in transitie te gaan.

Het was Henry’s echtgenote, die Russisch spreekt, die volgens de rechtbankdocumenten zelf meerdere keren haar diensten had aangeboden aan de Russische ambassade in Washington DC. Via onderschepte telefoongesprekken kreeg de FBI lucht van de pogingen van de vrouw, waarna een undercover-operatie werd opgezet.

Gabrielian had op 17 augustus in een hotel in Baltimore een eerste ontmoeting met een FBI-agent die zich voordeed als medewerker van de Russische ambassade. Ze vertelde hem dat ze “gedreven door patriottisme voor Rusland welke hulp dan ook” aanbood, “zelfs als dat betekent dat ik ontslagen word of naar de gevangenis moet”. Ze gaf ook toe dat ze tot dan toe uit veiligheidsoverwegingen nog niet over Henry had gesproken tegenover de Russische ambassade, maar dat die wel volledig achter haar plannen stond.

Beeld AP

Enkele uren later vond een nieuwe ontmoeting plaats, dit keer met Henry er wel bij. Ook die zou beloofd hebben er alles aan te doen om Rusland te helpen. Henry had naar eigen zeggen al geprobeerd bij het Russische leger te gaan na de invasie in Oekraïne, maar dat was mislukt bij gebrek aan actieve gevechtservaring. Henry vertelde de FBI-agent dat “de Verenigde Staten de Oekraïners gebruiken in een oorlog op afstand omdat ze Rusland haten”.

Op 31 augustus spraken de drie opnieuw af, dit keer in een hotel in Maryland, niet ver van Washington DC. Daar gaf Gabrielian de FBI-agent medische informatie over de echtgenote van een militair die bij de Amerikaanse inlichtingendiensten werkte. Daarbij benadrukte ze een medische kwestie die Rusland zou kunnen uitbuiten, aldus de akte van beschuldiging nog. Henry gaf de FBI-agent medische informatie over minstens vijf andere militairen die behandeld werden in Fort Bragg. Onder hen een voormalige officier, een medewerker van het ministerie van Defensie, de echtgenoot van een veteraan en twee weduwes van overleden veteranen.

Henry en Gabrielian zijn ondertussen officieel aangehouden en riskeren vijf jaar cel voor samenzwering en tien jaar voor het doorgeven van geheime informatie.