Amerikaanse grensagenten verjagen Haïtianen met de zweep, ‘onacceptabel’ vindt het Witte Huis

“Ik heb een deel van de beelden gezien. De volledige context heb ik niet. Ik kan me niet voorstellen welke context dit gepast zou maken”, zei Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki. “Ik denk niet dat iemand die de beelden ziet, zou denken dat het aanvaardbaar of gepast is.”

Een grensagent gebruikt zijn teugels om Haïtiaanse migranten tegen te houden. Beeld AFP

Biden maakt haast met uitzettingen

De Amerikaanse regering begon zondag al met het uitzetten van de eerste mensen die bij de Texaanse grensstad Del Rio vast waren komen te zitten, nadat ze de rivier waren overgestoken in de hoop de VS binnen te komen. Zeker 14.000 mensen zaten daar in de hitte vergeefs te wachten om toegelaten te worden. In plaats daarvan werden zij overgebracht naar opvangkampen, vanwaaruit zij teruggevlogen zullen worden.

Beeld AFP

Volgens de Amerikaanse grenspolitie is het de bedoeling dat het merendeel van de 14.000 migranten bij Del Rio op korte termijn het land uit wordt gezet. Voor dinsdag staan volgens de Haïtiaanse autoriteiten nog zes nieuwe vluchten op het programma. Jean Negot Bonheur Delva, het hoofd van de Haïtiaanse migratiedienst, zei tegenover The New York Times te verwachten dat de uitzettingen de komende drie weken op dat tempo door zullen gaan, ook al heeft Haïti bij de regering-Biden protest aangetekend.

“Haïti is niet in staat om deze teruggestuurde mensen op te vangen”, zei Bonheur Delva. Ook vanuit zijn eigen partij krijgt Biden kritiek op het massaal terugsturen van de migranten zonder dat hun asielaanvraag in behandeling is genomen. De regering-Biden baseert zich daarbij op een maatregel die president Trump afkondigde in het kader van de strijd tegen de coronapandemie.

Zware druk

Een groep Democratische Congresleden vroeg Biden de uitzettingen voorlopig stil te leggen met het oog op de rampzalige situatie in Haïti. Het land werd onlangs getroffen door een zware aardbeving die enorme schade heeft aangericht. Daarbij komt dat het land in een politieke chaos verkeert na de moord op president Jovenel Moïse in juli. De spanning is nog toegenomen sinds de Haïtiaanse hoofdaanklager premier Ariel Henry in staat van beschuldiging heeft gesteld voor de moord.

Beeld AFP

Maar Biden staat onder zware druk om een einde maken maken aan de toenemende stroom van migranten die de VS zonder papieren proberen binnen te komen. De Republikeinen verwijten hem dat hij de problemen zelf heeft veroorzaakt doordat hij een deel van de strenge maatregelen die president Trump afkondigde, heeft teruggedraaid.

Een groep van 26 Republikeinse gouverneurs, onder wie Greg Abbott van Texas, eiste maandag overleg met Biden om over de “golf van illegale grensoverschrijdingen” te praten. Volgens hen is het aantal mensen dat bij de grens werd opgepakt dit jaar vervijfvoudigd ten opzichte van vorig jaar. Volgens hen zijn de “sluizen opengezet voor mensen- en drugssmokkelaars” met als gevolg dat de veiligheid voor hun inwoners in gevaar wordt gebracht. Zij riepen Biden op “actie te ondernemen om Amerika te beschermen”.

Sommige Republikeinen, de Texaanse gouverneur Abbott voorop, hopen politiek munt te slaan uit de crisis waarmee Biden zich nu geconfronteerd ziet. Abbotts populariteit is de afgelopen weken flink gedaald, mogelijk ook vanwege zijn steun voor de omstreden, uiterst strenge anti-abortuswet die Texas heeft afgekondigd.