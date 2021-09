Amerikaanse generaal stelde Chinese collega in het geheim gerust: ‘We gaan niet aanvallen’

Dat schrijven de journalisten Bob Woodward en Robert Costa in hun nieuwe boek Peril, gebaseerd op 200 interviews met niet bij naam genoemde insiders in Washington. Milley zou de Chinese generaal Li Zuocheng gebeld hebben op 30 oktober, vier dagen voor de presidentsverkiezingen. De Amerikaanse generaal kreeg inlichtingen binnen waaruit zou blijken dat China geloofde dat de VS een aanval voorbereidden. De Chinese angst werd veroorzaakt door Amerikaanse oefeningen en de krijgszuchtige retoriek van president Trump.

“Generaal Li, ik wil u verzekeren dat de Amerikaanse regering stabiel is en dat alles goedkomt”, zou Milley gezegd hebben. “Wij gaan niet aanvallen.” Als het onverhoopt toch tot een aanval zou komen, zou Milley Li waarschuwen, beloofde hij. “Generaal Li, u en ik kennen elkaar nu vijf jaar. Als we gaan aanvallen, zal ik u daarvoor bellen. Het zal geen verrassing zijn”, aldus Milley in de weergave van Woodward en Costa. Volgens de auteurs was Li gerustgesteld door de woorden van Milley.

Het tweede telefoontje kwam na de bestorming van het Capitool op 6 januari. “We zijn 100 procent steady. Alles is prima. Maar democratie kan soms slordig zijn”, zou Milley gezegd hebben. Deze keer liet Li zich minder gemakkelijk overtuigen.

Zorgen om Trump

Volgens de auteurs maakte Milley zich ook grote zorgen over de geestelijke stabiliteit van Donald Trump na de verloren verkiezingen. Daarom ontbood hij de officieren die belast waren met het lanceren van nucleaire wapens. Hij vertelde ze dat alleen Trump het bevel kon geven om nucleaire wapens te gebruiken, maar dat Milley daarbij betrokken moest worden. In augustus 1974 deed minister van Defensie James Schlesinger iets soortgelijks, omdat hij zich ernstige zorgen maakte over de geestelijke gezondheid van president Nixon, die met impeachment bedreigd werd.

Milley sprak ook over Trump met Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. “Hij is gek. Je weet dat hij gek is”, zei Pelosi. Milley antwoordde: “Ik ben het helemaal met je eens.”

Milley werd in 2018 door Trump benoemd. Al snel maakte hij zich grote zorgen over de president. In de zomer van 2020 wilde hij voorkomen dat het leger werd ingezet tegen de betogers van de Black Lives Matter-beweging, na de dood van George Floyd. Ook was hij bezorgd over de oorlogszuchtige retoriek van Trump, niet alleen tegen China, maar ook tegen Iran. In discussies over het nucleaire programma weigerde Trump een aanval op Iran uit te sluiten. Dat verontrustte ook CIA-directeur Gina Haspel. “Dit is een zeer gevaarlijke situatie. Gaan we uithalen ter wille van zijn ego?”

Peril komt volgende week uit. Het is het derde boek van Bob Woodward over het Witte Huis onder Donald Trump, na Rage en Fear. Woodward onthulde in de jaren zeventig ook het Watergateschandaal waardoor president Nixon moest opstappen.