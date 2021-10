Amerikaanse ex-minister van Buitenlandse Zaken en generaal Colin Powell overleden

"We hebben een bijzondere en liefhebbende echtgenoot, vader en grootvader verloren, en een groots Amerikaan”, stelt zijn familie in een mededeling. “Hij was volledig gevaccineerd”, klinkt het ook nog . “We bedanken de medische staf van het Walter Reed National Medical Center voor hun uitstekende zorgen.” Hoe lang Colin Powell al in het ziekenhuis lag, is niet duidelijk.

Colin Powell drukte de afgelopen decennia een flink stempel op het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. Powell was in 1991 de hoogste militaire leider toen de Amerikanen Irak binnenvielen tijdens de Eerste Golfoorlog. Een enorme Amerikaanse troepenmacht verjoeg toen in sneltreinvaart het Iraakse leger uit Koeweit. Het was een voorbeeld van de ‘Powell-doctrine’. Volgens Powell moest iedere militaire operatie een duidelijk politiek doel hebben, publieke steun hebben en met een overweldigende troepenmacht worden uitgevoerd.

Later werd hij de eerste zwarte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, onder president George W. Bush, tussen 2001 en 2005. In het Witte Huis moest hij opboksen tegen vicepresident Dick Cheney en minister van Defensie Donald Rumsfeld, twee neoconservatieve zwaargewichten die niets van de Verenigde Naties moesten hebben. Powell was een stuk gematigder en wist Bush na de terreuraanslagen van 9/11 af te houden van plannen om niet alleen Afghanistan, maar ook Irak binnen te vallen.

Massavernietigingswapens

Uiteindelijk vormde juist zijn optreden voor de VN-Veiligheidsraad in 2003 de definitieve trekker tot de oorlog in Irak. Powell zei tegenover de Veiligheidsraad dat de Verenigde Staten bewijzen hadden dat Irak over massavernietigingswapens beschikte. Dat was voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de rechtvaardiging om Irak binnen te vallen, zonder goedkeuring van de VN-Veiligheidsraad.

Dergelijke wapens zijn na de Amerikaans-Britse inval echter nooit gevonden. Ook voor Powells bewering dat er banden waren tussen het regime van dictator Saddam Hussein en Al Qaida werd nooit bewijs gevonden. In 2005 kwam Powell in een televisie-interview van beide beweringen terug. Hij voelde zich op het verkeerde been gezet door de Amerikaanse inlichtingendiensten, die de ernst van de situatie opzettelijk hadden overdreven.

Powell gaf toe dat hij die episode als een smet op zijn blazoen beschouwde, maar toch zei hij nog wel achter de inval te staan, omdat dictator Saddam Hussein alle VN-resoluties aan zijn laars lapte.