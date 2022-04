Amerikaanse DEA vangt grote vis: premier Britse Maagdeneilanden gearresteerd in undercoveroperatie rond cokesmokkel

Op donderdagochtend arresteerde de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency de premier van de Britse Maagdeneilanden Andrew Fahie in Miami. In dezelfde operatie werden ook Oleanvine Maynard, de directeur van de havenautoriteit van het Caraïbische gebied, en haar zoon Kadeem aangehouden. Het trio wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een samenzwering om ten minste vijf kilogram cocaïne in de VS te smokkelen.

DEA-agenten beweren dat Oleanvine en Kadeem Maynard met undercoveragenten – die zich voordeden als leden van het Mexicaanse Sinaloa-kartel – overeenkwamen om een ontmoeting te regelen tussen Libanese Hezbollah-leden en premier Fahie om een opslagplaats te regelen voor duizenden kilo’s drugs die uit Colombia arriveerden. Fahie, die ook wel ‘hoofdcoach’ werd genoemd, moest de drugs een paar dagen op de Britse Maagdeneilanden stockeren, om vervolgens in emmers verf naar Miami of New York te verschepen.

Liz Truss, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, reageerde geschokt op de arrestatie van Fahie. De gouverneur van het Caraïbische gebied, John Rankin, roept op tot kalmte bij de bevolking.

Corruptieonderzoek

Vorig jaar heeft het Verenigd Koninkrijk een onderzoekscommissie ingesteld naar wanbestuur in het Britse overzeese gebied, waar regelmatig beschuldigingen opduiken van corruptie, vriendjespolitiek, intimidatie van jury’s en misbruik van overheidsgeld.

In zijn toespraak tot de onderzoekscommissie vorig jaar ontkende Fahie dat er sprake was van corruptie op de Maagdeneilanden. Hij zei: “De sleutel tot elk land is zijn reputatie, maar tot nu toe, en God zij dank daarvoor, is er geen bewijs geleverd in de onderzoekscommissie waaruit blijkt dat de Maagdeneilanden corrupt zijn.”

Gouverneur Rankin verduidelijkte dat de arrestatie van Fahie niets te maken heeft met het lopende corruptieonderzoek, maar vraagt in het licht van de recente gebeurtenissen toch met aandrang resultaten van de commissie.