Amerikaanse centrale bank verhoogt rente naar hoogste peil in 22 jaar

De rente gaat van een bandbreedte van 5 tot 5,25 procent naar 5,25 tot 5,50 procent, het hoogste peil sinds 2001. Via de doorwerking van het rentebeleid naar duurdere leningen en aantrekkelijkere spaarrekeningen wil de Federal Reserve de economie afkoelen, en zo de druk op steeds hogere prijzen bedwingen. De Fed streeft naar een inflatie die ligt in de buurt van de doelstelling van 2 procent. In juni bedroeg de inflatie nog 3 procent.

Erger is het gesteld met de kerninflatie, die geen rekening houdt met de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen. Die was vorige maand 4,8 procent hoger dan een jaar eerder, wat betekent dat de prijsstijgingen in de brede economie te vinden zijn. Wel was de toename van de kerninflatie ten opzichte van mei beperkt tot 0,2 procent, de laagste toename in meer dan twee jaar tijd. Bemoedigend, verklaarde Fed-bestuurder Christopher Wallace daar onlangs over, “maar ik moet beleid maken met mijn hoofd, niet met mijn hart, en dat lukt niet op basis van één cijfer”.

De economie blijkt weerbaarder dan gedacht. De arbeidsmarkt is niet gloeiend heet meer, maar de werkloosheid blijft met 3,6 procent bijzonder laag. Zo veel Amerikanen aan het werk betekent ook dat veel Amerikanen geld kunnen laten rollen, wat niet helpt om de inflatie te beteugelen. Het consumentenvertrouwen is in juli gestegen naar het hoogste peil in twee jaar.

In juni signaleerden de bestuurders van de Federal Reserve dat ze voor dit jaar nog twee verdere renteverhogingen verwachtten. Er zou er dus nog een volgen, al zijn beleggers daar niet van overtuigd. De financiële markten schatten de kans op een renteverhoging in september of november op 44 procent.

‘Probleem van gisteren’

Volgens Jennifer Harris, een voormalig economisch adviseur van president Joe Biden, holt de Fed achter “een probleem van gisteren” aan. “Wie onder de motorkap kijkt, ziet dat de economische groei komt van een toename van het aanbod van goederen en diensten, en die is dus niet noodzakelijk inflatoir”, zegt ze tegen nieuwsplatform Semafor. “Laten we vermijden dat we een onnodige recessie over onszelf afroepen.”

De Amerikaanse beurs lijkt ondertussen te blaken van gezondheid. De breed samengestelde S&P 500 noteert na een stijging van 19 procent sinds het jaarbegin dicht bij zijn hoogste punt ooit. Met dank dus aan de lage werkloosheid, dalende inflatie en een goedgemutste consument.

Toch zijn er redenen tot zorgen. Zo loopt op de achtergrond het aantal faillissementen op, meldt Torsten Slok, hoofdeconoom van vermogensbeheerder Apollo Global Management. “Nu de kostprijs om te lenen groter is, zullen steeds meer bedrijven failliet gaan. Fed-baas Jerome Powell heeft al gezegd dat de rente ‘enkele jaren’ op deze niveaus zal blijven. Het beleid van de Fed zal dus een steeds negatiever effect hebben op de economie en de kapitaalmarkten.”

Nu hoort Slok van beleggers vooral dat “het om bedrijven gaat waar nog niemand van heeft gehoord”. Wat is er nodig om de beleggers van gedachten te doen veranderen? “Als een bedrijf dat bekend is bij het grote publiek zijn leningen niet kan terugbetalen, kan het marktsentiment van de ene op de andere dag omslaan.”