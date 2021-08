Amerikaanse Afghanistangezant vraagt taliban offensief stop te zetten

Khalilzad zal zich inspannen om met een snel en gezamenlijk internationaal antwoord te komen op de situatie in Afghanistan, die in sneltempo achteruit gaat, aldus het Amerikaanse ministerie. "De intensivering van het militaire offensief van de taliban en vermoedelijke schendingen van de mensenrechten zijn heel onrustwekkend", klinkt het verder.

“Tijdens verschillende geplande ontmoetingsrondes gedurende drie dagen zullen vertegenwoordigers van landen in de regio en daarbuiten, samen met multilaterale organisaties aandringen op een vermindering van geweld en een staakt-het-vuren en een toezegging om een ​​met geweld opgelegde regering niet te erkennen”, meldt het ministerie.

Offensief

De taliban zijn met een groot offensief bezig sinds buitenlandse troepen eerder dit jaar begonnen aan de laatste fase van hun terugtrekking. Inmiddels hebben de moslimstrijders al zes van de negen provinciehoofdsteden in handen. Om de andere hoofdsteden wordt zwaar strijd geleverd.

De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, besliste om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen. Biden stelde de uitvoering van Trumps beslissing met enkele maanden uit, maar tegen eind deze maand moeten de Amerikaanse en buitenlandse troepen zich teruggetrokken hebben.

Guerillastrijd

De taliban heersten in de jaren negentig al over een groot deel van het land. Hun regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kaboel en de internationale strijdkrachten in hun land.