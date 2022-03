Overzicht

Amerikaans president Joe Biden in Brussel voor NAVO-top: dit staat er vandaag op de agenda

De Amerikaanse president Joe Biden werd gisterenavond welkom geheten door premier Alexander De Croo. Beeld Photo News

De Amerikaanse president Joe Biden is in ons land voor internationaal topoverleg over de oorlog in Oekraïne. Volgens Het Laatste Nieuws zal zijn blitz-bezoek een geschatte 6,8 miljoen euro kosten.